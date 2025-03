Não é no banheiro, nem no guarda-roupa: descubra o lugar certo para guardar as maquiagens

Talvez você tenha passado uma vida inteira armazenando os cosméticos onde não devia

Anna Júlia Steckelberg - 19 de março de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Karolayne Barbosa)

Quem ama maquiagem sabe o quanto é importante conservar os produtos em boas condições. No entanto, muitas pessoas cometem erros ao escolher o local de armazenamento, comprometendo a qualidade e a durabilidade dos itens.

Se você guarda suas maquiagens no banheiro ou dentro do guarda-roupa, talvez seja hora de repensar essa escolha.

Muita gente opta por guardar os cosméticos no banheiro por questões de praticidade. Afinal, é ali que acontece grande parte da rotina de beleza. O problema é que esse ambiente está longe de ser ideal.

A umidade e as constantes mudanças de temperatura criam um cenário perfeito para a proliferação de fungos e bactérias, que podem contaminar os produtos e até causar irritações na pele.

Se o banheiro não é adequado, o guarda-roupa pode parecer uma solução melhor. De fato, ele oferece um ambiente mais seco, mas não necessariamente arejado.

A falta de circulação de ar pode fazer com que maquiagens em pó fiquem mais compactadas e fáceis de esfarelar, além de favorecer o ressecamento de produtos cremosos, como bases e batons.

Não é no banheiro, nem no guarda-roupa: descubra o lugar certo para guardar as maquiagens

O local ideal para armazenar maquiagens deve ser fresco, seco e longe da incidência direta de luz solar.

Uma gaveta ou prateleira em um quarto bem ventilado é uma excelente opção. Caso prefira deixar os produtos expostos, opte por organizadores fechados, que protejam os itens da poeira e da luz.

Além disso, sempre mantenha pincéis e esponjas limpos para evitar contaminação cruzada; evite deixar batons e bases perto de fontes de calor, como secadores de cabelo e luminárias e sempre feche bem as embalagens para evitar ressecamento.

Por fim, verifique a validade dos produtos e descarte aqueles que apresentem mudanças de cor, cheiro ou textura.

Cuidar do armazenamento das maquiagens é um passo essencial para garantir que elas durem mais tempo e continuem seguras para a pele.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!