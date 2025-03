Onde assistir Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa nesta quinta-feira (20)

Bola vai rolar a partir das 21h45 no Estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF)

Augusto Araújo - 19 de março de 2025

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (20). (Foto: Reprodução/Instagram)

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Brasil terá um duro desafio nesta quinta-feira (20). Isso porque irá enfrentar a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A bola vai rolar a partir das 21h45 no Estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF). Alexis Herrera, da Venezuela, irá comandar a equipe de arbitragem.

O Brasil vem de duas partidas com resultados decepcionantes na última Data FIFA, em novembro. No primeiro jogo, empatou com a Venezuela por 1 a 1. Raphinha fez o gol verde-amarelo, enquanto Segovia empatou para o time “vinotinto“.

Na partida seguinte, o mesmo resultado se repetiu diante do Uruguai. Federico Valverde balançou as redes para a Celeste, enquanto Gerson deixou tudo igual no placar.

Assim, o Brasil se encontra em 5º colocado no ranking Sul-Americano, com 18 pontos conquistados em 12 jogos e faz uma campanha fraca até aqui.

No entanto, caso vença e Equador e Uruguai percam, o time pode subir à 2ª posição da tabela, ficando atrás apenas da Argentina.

Por outro lado, a Colômbia vem em um momento ruim, perdendo as duas últimas disputas.

Contra a Seleção Uruguaia, foi derrotada por 3 a 2. Sánchez (contra), Aguirre e Ugarte fizeram os gols do Uruguai, enquanto Quintero e Gómez diminuíram a desvantagem para Los Cafeteros.

No jogo seguinte, o time colombiano perdeu por 1 a 0 para o Equador. Enner Valencia foi o responsável pelo único gol da partida.

Com isso, a Colômbia caiu para a 4ª posição da tabela sul-americana, com 19 pontos em 12 jogos. Caso perca para a seleção brasileira e o Paraguai também vença o Chile, poderá cair para 7º, na zona de repescagem.

A Rede Globo fará a transmissão do confronto entre Brasil e Colômbia pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais de assinatura. Por fim, a plataforma de streaming Globoplay também exibirá o duelo ao vivo.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pela plataforma Placar UOL e pelo site Globo Esporte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!