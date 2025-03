Professor é vítima de golpe sofisticado e sofre prejuízo de quase R$ 117 mil em Rio Verde

Situação partiu do contato telefônico de um suposto colaborador do banco em que a vítima tem conta

Paulo Roberto Belém - 19 de março de 2025

Homem contou tudo para a Polícia Civil (PC) de Rio Verde (Foto: Diovulgação/PC)

Um professor universitário, de 39 anos, procurou a Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (18), para denunciar ter sido vítima de um golpe, alegando à corporação ter tido um prejuízo de R$116.945,96 em transações fraudulentas em sua conta bancária.

Tudo aconteceu em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás, quando o homem teria recebido o telefonema de um suposto colaborador do banco em que o profissional tem conta ativa.

O professor disse aos agentes que foi informado na respectiva ligação que uma tentativa de invasão à conta dele teria ocorrido da cidade do Rio de Janeiro e que era preciso que ele acessasse o aplicativo do banco para evitar o pior.

Continuando com as alegações, disse que foi orientado pelo suposto colaborador a realizar certos procedimentos, não informando quais, no intuito de cancelar aquilo que poderia prejudicá-lo.

Ele contou que não suspeitou daquele contato, justificando que em outras oportunidades teria falado com servidores do banco em que faz movimentações financeiras. Mas, por fim, admitiu ter caído em um golpe.

Segundo o homem, isso foi percebido quando compareceu ao banco em questão para “confirmar as operações orientadas”, sendo informado dos valores subtraídos através de operações financeiras.

Teria sido elas: pix no valor de R$8.999,99, empréstimo no valor de R$ 50 mil, compra no cartão de crédito no valor de R$19.900, seis pagamentos de boletos totalizando R$25.438,55 e um pagamento no valor de R$12.607,42, o que totaliza o valor informado como prejuízo.

A partir do relato integral da suposta vítima, a Polícia Civil (PC) irá investigar a situação, considerando o crime de estelionato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!