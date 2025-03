Dicas para preparar a carne moída perfeita e impressionar suas visitas

O corte é bastante prático e se encaixa bem em vários pratos preparados na cozinha

Magno Oliver - 20 de março de 2025

Carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. (Foto: Captura de tela/Youtube)

No molho com batata, no pão francês, na lasanha, na macarronada, a carne moída é um corte versátil e presente em vários lares brasileiros.

No entanto, para servir uma boa carne moída para suas visitas ou mesmo comer em casa com a família, é preciso se atentar a alguns detalhes de preparo e dicas. Vamos lá!

Dicas para preparar a carne moída perfeita e impressionar suas visitas

1. Qual tipo de carne escolher para moer?

O primeiro passo é pensar no tipo de corte de carne que você quer para preparar sua receita.

Assim, a dica dos açougueiros é sempre pensar no prato que vai montar e comprar a carne moída na hora. Se caso preferir já pronta na embalagem, tenha muita atenção na cor, textura e qualidade que está levando.

2. Carne com ou sem gordura?

A resposta inicial é: tudo vai depender do tipo de receita que você quer preparar!

Os açougueiros explicam que é bom se atentar, porque quanto mais gordurosa a carne para moer, mais água ela juntará na panela.

Para pratos que demandam tempo de forno, carne moída sem gordura é a pedida certa. Já para hambúrgueres, a carne moída com gordura é fundamental.

3. Confira bem a cor e o cheiro da sua carne moída

Evite carnes com tons de verde ou amarelo, elas devem ser descartadas. Prefira sempre as mais fresquinhas e vermelhas.

Outro ponto importante é prestar atenção no cheiro da carne, pois isso vai dizer se ela está imprópria para consumo ou não. Se perceber que o cheiro está forte, descarte imediatamente.

4. Moer uma vez ou mais de uma?

Tem gente que mói ela uma, duas e até acrescenta peças de bacon ou calabresa pra moer junto.

Assim, dependendo da receita, você mói uma vez para molhos, ou carne simples com arroz. Agora, para quem vai misturar dois cortes de carne, bacon ou calabresinha, por exemplo, moer tudo junto mais de uma vez ajuda a misturar melhor os sabores.

Para quem vai fazer pastel ou hambúrguer, moer de duas a três vezes fica uma carne de textura excelente.

