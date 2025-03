Federação do UB com Progressistas tem pouca torcida em Goiás

Progressistas demonstraram confiança no fortalecimento da bancada a nível nacional

Samuel Leão - 20 de março de 2025

Plenário da Alego. (Foto: Ruber Couto)

Somando esforços já feitos pelo governador Ronaldo Caiado (UB) para se lançar à presidência, se aproxima a consolidação de uma fusão entre Progressistas (PP) e União Brasil (UB).

Rápidas conversou personalidades políticas, com e sem mandato, de ambos partidos, para saber como deve se encaminhar a proposta de federação.

Por parte do UB goiano o ânimo com a ideia é pequeno. A nível federal, o Progressistas demonstra entusiasmo no projeto para fortalecer a bancada na Câmara dos Deputado.

Parlamentares goianos apostam, e torcem, para que a ideia não vingue. O motivo é a torcida para que Caiado se torne efetivamente candidato a presidente da República.

Por isso mesmo acreditam que na sexta-feira (21) o partido do governador rejeite a federação – até mesmo porque o presidenciável lançará a pré-candidatura no dia 04 de abril, em Salvador.

Até porque a ala do UB que quer a federação é a ala que está dentro do projeto de outra candidatura: a de Lula (PT).

Denúncias de maus-tratos em presídio de Aparecida são arquivados

Denúncia de maus-tratos, na penitenciária de Aparecida de Goiânia, que teriam sido cometidos contra os detentos e foram relatadas pela Rápidas na última semana, agora tiveram um desfecho.

Como nada foi provado, a notícia fato do caso foi arquivada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Fechado aditivo para a construção de escolas municipais em Anápolis

Um contrato já existente, entre a Prefeitura de Anápolis e a Engecom Construtora LTDA, recebeu um aditivo e foi prorrogado até setembro deste ano.

A Rápidas apurou também que há outra empresa especializada em construção, especialmente de prédios, homônima e famosa pelos edifícios executados em Anápolis. Todavia, não se trata da mesma.

Empresa é escolhida para limpar lagos de Anápolis

Limpar todos os lagos e lagoas de Anápolis foi a missão aceita por uma empresa, que deverá renovar os ares de vários parques e praças espalhadas pela cidade.

De quebra, o serviço será feito gratuitamente, segundo o vereador Wederson Lopes (UB). Quase consumada, a iniciativa ainda vai passar pelo parecer da procuradoria do município.

Regulação protocola ação civil pública contra a Saneago

Com um valor de R$ 500 mil, a Agência Reguladora Municipal (ARM) deu entrada em uma ação civil pública contra a Saneago. A companhia, no momento, teria até tirado do ar o WhatsApp e o 0800, apontados como “em manutenção”.

Robson Torres, presidente do órgão, explicou que a medida tem como intuito dar respaldo aos problemas enfrentados pela população e conseguir uma contrapartida à altura.

Nota 10

Para o Festival “Curta Mais Por Menos Pirenópolis”, que possibilita refeições e outros atrativos por um preço mais barato na tão procurada cidade histórica. Evento vai até o dia 25 e oferta descontos que variam entre 10 e 50%.

Nota Zero

Para a banca da Universidade Federal de Goiás (UFG), que virou notícia após barrar um candidato que se identificava como pardo, apontando traços e características que seriam “de brancos”.