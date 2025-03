Governo de Goiás anuncia mais de 900 vagas para o Aluguel Social; confira os municípios contemplados

Interessados devem preencher requisitos para conseguir garantir o benefício

Thiago Alonso - 21 de março de 2025

Casas do programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Octacílio Queiroz/ Agehab)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, anunciou a abertura das inscrições da nova fase do Programa Para Ter Onde Morar – Aluguel Social, oferecendo 900 vagas que contemplam 13 municípios pelo estado.

O projeto prevê auxílio de R$ 350 durante o período de 18 meses para os beneficiados, valor que deve ser destinado ao pagamento do aluguel.

Realizada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), as oportunidades contemplam pessoas de baixa renda.

Para se inscrever no Aluguel Social, os interessados devem preencher alguns requisitos, como manter cadastro atualizado no CadÚnico, morar há pelo menos três anos no município e não ter imóvel próprio.

Também é necessário atender pelo menos um dos requisitos específicos solicitados pelo Goiás Social, sendo eles: superendividamento; moradia improvisada; mulher em situação de violência; idoso; deficiente; família só com pai ou só com mãe.

Também é necessário ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado (desde que esteja no sistema da Agehab); cadastro em programas sociais do Estado de Goiás; bolsista do Probem ou estudante da UEG.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de março, sendo que em algumas localidades o prazo final é diferente, como em Porteirão, que ocorre até 31 de março; e Nazário, até 13 de abril.

O cadastro pode ser feito pelo Aplicativo Aluguel Social ou no site da Agehab. Também é possível se candidatar em unidades do Vapt Vupt e nos pontos de apoio municipais, portando a lista completa de documentos.

Confira todas as vagas disponíveis:

Bonópolis (50)

Campinorte (100)

Carmo do Rio Verde (50)

Córrego do Ouro (30)

Firminópolis (100)

Itarumã (80)

Jandaia (100)

Lagoa Santa (50)

Nazário (30)

Palestina de Goiás (50)

Piracanjuba (100)

Porteirão (30)

Rio Quente (30)

Terezópolis de Goiás (100

