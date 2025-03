Entenda a diferença entre a carne moída de primeira e a de segunda

Não tenha mais receio de ser "passado para trás" na hora de comprar carne moída

Anna Júlia Steckelberg - 24 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Receitas – Glenya Taynara)

A carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da culinária, presente em pratos como bolinhos, molhos, hambúrgueres, tortas e escondidinhos.

Além de prática, ela é uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico. No entanto, nem toda carne moída é igual: existem as de primeira e as de segunda, e a diferença entre elas influencia no sabor, maciez e preço.

Bom, como têm a mesma aparência, muitas pessoas ficam em dúvida na hora da compra ou temem ser “passadas para trás”, pagando pelo preço da carne nobre, mas recebendo uma de qualidade inferior.

Por isso, hoje vamos te ajudar a diferenciá-las no açougue.

A principal distinção está na origem do corte.

A carne moída de primeira vem de partes do boi que são menos exigidas nos movimentos, como a traseira do animal, o que a torna mais macia, com menos gordura e colágeno.

Entre os cortes nobres usados para moer estão a alcatra, patinho, coxão mole, filé-mignon e picanha. Já a carne de segunda é retirada da parte dianteira, que sofre mais esforço, tornando-se mais rígida e fibrosa. Entre os cortes de segunda estão o acém, a costela, fraldinha e o músculo dianteiro.

Na prática, a diferença pode ser difícil de identificar apenas pela aparência, principalmente quando já está moída.

A presença de gordura e nervos costuma ser um indicativo: cortes nobres possuem menos dessas características.

Para garantir a escolha correta, a melhor opção é pedir para moer na hora da compra ou verificar a embalagem das versões industrializadas, que especificam a origem da carne.

Embora muitas pessoas prefiram carnes de primeira pela maciez e rapidez no preparo, a carne de segunda tem seu valor. Com cozimentos mais longos e bem temperados, ela pode se tornar extremamente saborosa.

O preço também é um fator relevante: carnes de segunda costumam ser mais acessíveis, sendo uma boa escolha para receitas como ensopados e ragus.

Independentemente da escolha, é essencial estar atento à qualidade da carne moída. Ela deve ter coloração vermelho-púrpura, leve cheiro de sangue e uma textura solta.

Se apresentar odor forte, coloração acinzentada ou textura pegajosa, é melhor evitar o consumo.

Assim, seja de primeira ou de segunda, a carne moída pode ser uma ótima opção para suas refeições, desde que bem escolhida e preparada com cuidado!

