Goiás pode ter chuvas de até 60 mm com granizo em diversas regiões no começo da semana; saiba onde

Cimehgo apontou variações entre tempo nublado e ensolarado ao longo da semana

Paulino Henjengo - 23 de março de 2025

Previsão de chuva no Estado (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Conforme a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado pode ter chuvas de até 60 mm, com granizo em diversas regiões, a partir desta segunda-feira (24).

O prognóstico para esta semana em Goiás é de ocorrência de sol e variação de nebulosidade. Além disso espera-se pancadas acompanhadas de rajadas de vento, raios e provável granizo.

As regiões Norte e Leste devem registrar o maior volume de chuva com 40 mm, seguidas da Central e Sul com 35 mm cada e por último as regiões Oeste e Sudoeste com 30 mm.

Em relação às cidades, as mais impactadas deverão ser Porangatu com um total de 20 mm e Cristalina com 18 mm. A seguir aparecem Luziânia, Goiânia, Goiandira, Ipameri, Ceres, Goianésia, Corumbá e Rubiataba, com 15 mm cada.

Na sequência, Rio Verde, Cumari e Ouvidor com 14 mm cada, Catalão, Jataí, Itumbiara, Ipameri, Santa Helena, Firminópolis, Cocalzinho e Santa Rita do Araguaia, com 12 mm.

Já os municípios de Três Ranchos, Formosa, Davinópolis, Flores de Goiás, Iporá, Aruanã, Palmeiras de Goiás, Doverlândia, São São da Paraúna, Palminópolis e Itaberaí, com 10 mm. Por fim, Morrinhos, Montes Claros e Caiapônia, com 8 mm, e Araguapaz, com 7 mm.

Em Goiânia, a previsão é de chuvas isoladas de 15 mm e uma temperatura máxima podendo chegar até aos 32°C. A umidade relativa do ar deverá variar entre 50% a 95%.

Já em Anápolis, a expectativa é de chuvas de 7 mm, com temperatura máxima será de 19°C e a mínima de 27°C.

