Conheça a cidade goiana que une aventura, cachoeiras de águas cristalinas e cavernas misteriosas

Hoje vamos para um reduto no nordeste goiano de rica biodiversidade, paisagens preservadas e o destino perfeito para quem busca aventura e experiências inesquecíveis

Anna Júlia Steckelberg - 18 de março de 2025

(Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

Você sabia que Goiás abriga um dos maiores sítios de cavernas de todo o Brasil e até da América Latina?

Hoje, vamos te levar até Mambaí, o reduto do nordeste goiano de rica biodiversidade, paisagens preservadas e o destino perfeito para quem busca aventura e experiências inesquecíveis.

O município integra a Região Turística Terra Ronca, ao lado de outras cidades goianas, como São Domingos e Monte Alegre de Goiás. Situado a 500 km de Goiânia e pouco mais de 300 km de Brasília, Mambaí é a porta de entrada para uma região repleta de grutas, cachoeiras e lagos, em uma área de aproximadamente 57 mil hectares.

Conheça a cidade goiana que une aventura, cachoeiras de águas cristalinas e cavernas misteriosas

Entre cachoeiras de águas cristalinas, cavernas misteriosas e esportes radicais, Mambaí abriga um conjunto de cavernas únicas, lagos paradisíacos e diversas quedas d’água. Além disso, é um destino ideal para os mais aventureiros, tendo atividades como rapel, tirolesa, arvorismo, mergulho e trilhas.

Ao contrário de outros destinos de ecoturismo em Goiás, desbravar Mambaí é realmente desafiador e exige o acompanhamento de guias especializados. Um dos pontos mais procurados é a Cachoeira do Funil, com 20 metros de queda, acessível por uma trilha leve. O local é perfeito para a prática de pêndulo, rapel e escalada.

Outra cachoeira que os turistas encontram por lá é a Véu de Noiva. Essa é mais alta, com mais de 50 metros de altura. Suas águas esbranquiçadas, como o nome já sugere, caem em um poço de seis metros de profundidade, cercado por vegetação exuberante. A trilha até lá tem 1,6 km e nível de dificuldade leve.

Para quem busca algo mais tranquilo e uma beleza estonteante, o Poço Azul reúne três cachoeiras de águas cristalinas, que variam entre tons de azul e verde. Assim como os outros lugares, o acesso é um pouco difícil, mas vale cada gota de suor derramada.

Mambaí está localizada logo no início da Terra Ronca, uma região marcada por cavernas, precipícios e lagos subterrâneos. Aliás, a título de curiosidade, o nome Terra Ronca surgiu devido ao eco emitido dentro das grutas, que produz um som semelhante a um ronco, como se ao fundo de cada formação rochosa houvesse um gigante adormecido.

No município, entre as cavernas da região, a Lapa do Penhasco se destaca pela famosa Tirolesa do Penhasco, com 320 metros de extensão sobre o Rio Vermelho. Já a Lapa das Dores chama a atenção pelo acesso inusitado pelo teto da caverna, através de uma fenda natural.

Outra caverna de destaque é a Borá, onde o córrego Borá se encontra com o Rio das Pedras. O visitante pode observar formações rochosas impressionantes, como colunas, cortinas, estalagmites e estalactites. Opções não faltam para todos os estilos de aventureiros.

Além dos roteiros mencionados, Mambaí ainda reserva trilhas incríveis, como a Trilha Itaguaçu, o Mirante da Serra Geral e o Lago e Fervedouro do Léo. Também há passeios para observação de aves, além de outras cachoeiras, como a Cachoeira do Rosário e a Cachoeira do Alemão.

Por fim, além de todo o contato com a natureza, Mambaí também não decepciona quando o assunto é história. O centro da cidade é marcado por uma arquitetura colonial encantadora e pela hospitalidade do povo local.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!