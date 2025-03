Conheça Tatiane Duque, professora da UFG que também brilha no karatê e acumula medalhas

Para equilibrar a vida como docente e atleta, Tatiana utiliza seu tempo de maneira bastante criteriosa

Paulino Henjengo - 25 de março de 2025

Além de professora Tatiana se apresenta competições de karatê (Foto; Reprodução / Instagram)

Conhecida por lecionar no Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Tatiana Duque Martins Ertner de Almeida também passou a conciliar a atividade profissional com a rotina de uma atleta de karatê.

Conforme o Jornal UFG, a paixão pela luta teve inicio ainda na infância quando morava em Santos (SP).

Ela contou com o apoio da irmã, que além do incentivo, a acompanhava aos treinos. Após passar por várias faixas e começar com as competições, Tatiana intensificou o amor pelo esporte.

Depois que se mudou para Goiânia, teve que interromper os treinos por 12 anos. Depois, em 2022, decidiu matricular o filho no karatê, fato que reacendeu “o fogo” pela modalidade e depois disso não parou mais.

Para equilibrar a vida como docente e atleta, Tatiana utiliza seu tempo de maneira bastante criteriosa. Ela treina duas vezes por semana na academia e, aos finais de semana, pratica artes marciais em casa.

Em 2023 a docente foi destaque no Campeonato Pan-Americano de Karatê, que ocorreu na Colômbia. Nesse evento, ela conquistou o vice-campeonato na categoria kata (sequência de movimentos feita pela atleta) e o terceiro lugar no kumite (luta).

Essas conquistas abriram portas para que ela participasse do corpo de arbitragem em algumas competições.

“Eu lembro de um menino no campeonato que me viu aquecendo e disse: ‘Tia, você faz karatê há muito tempo?’. Quando respondi que sim, ele contou, com os olhinhos brilhando, que a mãe dele também estava competindo. Isso reforça como nossas ações podem inspirar os outros”, explica Tatiana.

Em 2024, ela participou do Campeonato Brasileiro, competindo na categoria principal master feminino 46-50 anos, onde conseguiu o primeiro lugar na luta e o segundo no kata. Em março do mesmo ano, sagrou-se campeã mundial de kumite e kata em Malta, um país do continente europeu.

Além de professora universitária, Tatiana é esposa e mãe de dois filhos. Ela afirma que o apoio da família tem sido fundamental na conquista de seus objetivos. “Meu marido começou a me ajudar, e isso fez toda a diferença”, disse.

Atualmente a atleta evidencia e investe mais no processo de valorização pessoal, se impondo cada vez mais como protagonista da própria história. Sem deixar de lado as responsabilidades diante de tudo e todos que ela representa.

“Hoje entendo que não posso me abandonar em prol dos outros. Já fiz tudo pela família, mas percebi que eu também sou parte dela. Meu marido começou a me ajudar, e isso fez toda a diferença”, concluiu.

