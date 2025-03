Truque de especialista para limpar quarto, banheiro e cozinha em apenas 15 minutos

Essa técnica, recomendada por especialistas em organização, facilita muito a manutenção dos ambientes

Ruan Monyel - 27 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira Nos 50)

Limpar a casa e mantê-la organizada pode parecer uma tarefa difícil, especialmente para quem tem uma rotina corrida.

No entanto, com um método eficiente, é possível limpar os principais cômodos, como, quarto, banheiro e cozinha em apenas 15 minutos.

Essa técnica, recomendada por especialistas em organização, permite que você mantenha tudo em ordem sem gastar horas na faxina.

Antes de começar, reúna todos os materiais de limpeza necessários: panos, produtos multiuso, desinfetante, esponjas e sacos de lixo.

Afinal, ter tudo à mão economiza tempo e torna o processo mais ágil, pois não será necessário ficar andando pela casa o tempo todo.

No banheiro, comece colocando os produtos de limpeza no vaso sanitário e deixe agir. Enquanto isso, limpe a pia, a bancada e o espelho com um produto multiuso e um pano de microfibra.

Já para limpar o box, passe rapidamente a esponja com limpador, e finalize escovando a privada, dê descarga e passe um pano com desinfetante no assento e na tampa.

Quando for limpar o quarto, arrume a cama, esticando bem os lençóis e organizando os travesseiros, passe um pano úmido nos móveis para tirar a poeira e organize o ambiente guardando tudo que estiver fora do lugar.

Na cozinha, se houver louça na pia, lave-a rapidamente ou coloque na lava louças, após, limpe as superfícies com um desengordurante e um pano de microfibra.

E por fim, passe uma vassoura ou pano no chão para remover as migalhas e sujeiras mais superficiais.

Mas lembre-se: essas dicas não dispensam uma faxina geral, sendo essências apenas para manter a casa em ordem em dias corridos.

Experimente incorporar esse método na sua rotina e aproveite os benefícios de um lar organizado sem dedicar horas à faxina.

