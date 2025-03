Vice de Tarcísio adota discurso bolsonarista em meio a negociações para 2026

Guinada ocorreu em meio a especulações sobre o futuro do atual governador

Folhapress - 29 de março de 2025

Vice-governador de São Paulo é do PSD (Foto: Reprodução/Instagram)

BRUNO RIBEIRO E VICTÓRIA CÓCOLO – O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), promoveu uma mudança de rota em suas redes sociais e adotou posições do bolsonarismo, como negar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e criticar as penas aplicadas aos participantes dos ataques antidemocráticos.

A guinada ocorreu em meio a especulações sobre o futuro do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diante da possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no STF (Supremo Tribunal Federal) sob a acusação de liderar a trama golpista, e as negociações sobre quem irá sucedê-lo em São Paulo.

No Instagram, Felício criticou a pena de 14 anos que pode ser imposta à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, acusada de participar da tentativa de golpe que pichou a estátua “A Justiça”, na sede do Supremo, em 2023.

Ele também criticou o uso da palavra “golpe” para descrever os eventos daquela data. “Ao longo da história, a esquerda e o PT sempre utilizaram a palavra ‘golpe’ em momentos de crise política”, disse em vídeo.

Ao longo dos dois anos em que Felício ocupou o cargo de vice de Tarcísio, usou suas redes sociais para divulgar ações com as quais tinha relação no governo, em especial programas ligados à revitalização do centro da capital.

Agora, além das publicações de tom bolsonarista que já estão no ar, a equipe do vice-governador prepara novas mensagens com críticas à inflação e a políticas do governo Lula (PT).

A primeira, publicada na noite de quinta-feira (27), afirma que o petista apoia o grupo Hamas e mostra uma manifestação da população palestina contra o grupo.

A aposta no meio político no estado é que Tarcísio deixará o cargo no ano que vem para disputar a Presidência com apoio de Bolsonaro, aglutinando os votos antipetistas de todo o país.

A possibilidade, ainda incerta, já deu início a uma disputa aberta pelo cargo de Felício entre políticos de centro-direita.

Só nas últimas semanas, o secretário estadual de Governo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente da Assembleia paulista, André do Prado (PL), e o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) se apresentaram como possíveis postulantes ao governo no ano que vem, buscando votos que vão do eleitor de centro ao bolsonarista. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também já evita prometer que ficará no cargo até o fim de seu mandato.

O secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, deputado federal licenciado pelo PL, é outro que articula nos bastidores para disputar o cargo, segundo aliados, embora ainda não tenha lançado em público seu nome.

Publicamente, Felício tem se mantido afastado da disputa até o momento. Segundo aliados, ele diz a quem lhe pergunta que sua relação com Tarcísio é boa e que as pressões sobre seu cargo vêm de fora, não dos aliados do Palácio dos Bandeirantes.

Mas, caso a aposta dos dirigentes partidários se confirme e Tarcísio renuncie em 2026 para tentar o Planalto, Felício se tornará governador e terá a chance de buscar a reeleição com a vantagem de comandar a máquina pública paulista, cujo orçamento é de R$ 372 bilhões.

Por outro lado, o vice descarta adotar a mesma estratégia que Márcio França (PSB) seguiu em 2018, segundo interlocutores.

O atual ministro do Empreendedorismo era vice de Geraldo Alckmin (hoje no PSB) quando o então tucano deixou o Bandeirantes para disputar a Presidência. O PSDB lançou João Doria ao governo, mas França decidiu concorrer contra os antigos aliados.

A interlocutores Felício nega que sairia em uma disputa contra o grupo político de Tarcísio no ano que vem caso estivesse no governo.

No entanto, assim como os pré-candidatos já declarados, ele admite a seu círculo próximo que concorreria se tivesse apoio do governador, embora afirme que poderia ajudar mais Tarcísio trabalhando com ele em Brasília, em caso de uma vitória.

Kassab, presidente do PSD, não esconde o desejo de disputar o governo. Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, a antecipação dos movimentos eleitorais trouxeram desgaste à relação dele com Tarcísio.

O PSD é conhecido no meio político por seu pragmatismo, a ponto de a legenda fazer parte tanto do governo Tarcísio como da gestão Lula.

À reportagem Felício negou que a mudança em suas redes sociais seja um primeiro passo para uma pré-candidatura estadual. “Minhas posições são de centro-direita. Acho que chegou o momento de as pessoas conhecerem o que eu penso sobre política e gestão pública”, disse.

Ex-tucano, ele foi prefeito de São José dos Campos, a 91 km da capital, e ganhou projeção regional, especialmente por políticas voltadas à segurança pública.

Em 2020, enquanto ocupava o cargo, Ramuth fez críticas ao então presidente Bolsonaro sobre a atuação na pandemia de Covid. “Até o momento, se mostrou omisso. Depois, ele vai ter que arcar com as consequências”, disse o então prefeito, em entrevista à mídia local.

Um integrante do primeiro escalão de Tarcísio disse que o o vice consultou o governador sobre as postagens de teor bolsonarista na rede social. Ele perguntou se havia acertado no tom e Tarcísio respondeu que sim.

Em São José dos Campos, Felício construiu sua carreira rivalizando com nomes petistas, como o da ex-prefeita Ângela Guadagnin.

Ela ficou famosa em escala nacional ao protagonizar a “dança da pizza” -uma comemoração feita no plenário da Câmara, em 2006, após o deputado João Magno (PT-MG) se livrar da cassação no processo do mensalão.