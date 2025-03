Completando 50 anos de tradição, hospital de Anápolis concretiza fama nacional

Pilar da medicina especializada em queimaduras, a instituição segue investindo em tecnologia de ponta e humanização

Gabriella Licia - 31 de março de 2025

Hospital de Queimaduras completa 50 anos em 2025. (Foto: Reprodução)

Há meio século, o Hospital de Queimaduras de Anápolis se tornou um pilar na medicina especializada, consolidando-se como uma referência não apenas em Goiás, mas em todo o Brasil.

Com uma trajetória marcada por avanços tecnológicos e compromisso com a humanização, a instituição celebra os 50 anos em 2025, reafirmando a missão de oferecer o melhor tratamento para pacientes vítimas de queimaduras e lesões complexas.

Um dos grandes diferenciais da unidade é a utilização da câmara hiperbárica, uma tecnologia avançada que acelera o processo de cicatrização e recuperação dos pacientes.

Equipamento ainda é indicado para pessoas que realizaram cirurgias plásticas, que também é um grande diferencial da intituição. Atualmente, o hospital realiza diversos estilos de procedimentos estéticos.

Esse mecanismo permite que o paciente respire oxigênio puro em um ambiente de alta pressão, estimulando a regeneração dos tecidos e reduzindo complicações nas queimaduras mais graves.

Além da câmara hiperbárica, o hospital conta com equipamentos modernos e técnicas inovadoras, como curativos especiais, terapia por pressão negativa e enxertos de pele avançados, todos aplicados de acordo com protocolos rigorosos para garantir a melhor recuperação possível aos pacientes.

Humanização no Atendimento

O Hospital de Queimaduras de Anápolis entende que a recuperação de um paciente não depende apenas da tecnologia, mas também do acolhimento e do suporte integral. Por isso, além do tratamento clínico, a unidade oferece um acompanhamento multidisciplinar que inclui fisioterapia, suporte psicológico e orientações para a reabilitação completa.

Celebrando 50 anos de história, o Hospital de Queimaduras de Anápolis reafirma a missão de salvar vidas, transformar histórias e oferecer um atendimento que une tecnologia, inovação e, acima de tudo, humanidade. Porque cuidar da vida é um compromisso que nunca se apaga.