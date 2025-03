Prefeitura de município goiano abre inscrições para seleção com salários de até R$ 4,3 mil

Oportunidades são para diversos níveis de ensino, desde o fundamental incompleto ao superior

Natália Sezil - 31 de março de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Nova Veneza, a cerca de 40 km de Goiânia e Anápolis, está com inscrições abertas para um processo seletivo com oportunidades para vários níveis de ensino.

O prazo tem início nesta segunda-feira (31) e se estende até o próximo domingo (06). As taxas variam entre R$ 30, R$ 70 e R$ 100, a depender do cargo.

Interessados devem se inscrever online, por meio do site da banca examinadora, o Itame.

Ao todo, são 179 vagas distribuídas entre o Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, mais formação de cadastro de reserva.

Os salários vão de R$ 1.518 a R$ 4.318,18, com jornadas de 30 a 40 horas semanais.

A seleção acontece por meio de prova objetiva, marcada para 18 de maio, para a maioria dos cargos. Já as oportunidades de nível superior contam com análise de títulos.

O certame tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado preliminar dos exames deve ser divulgado no dia 29 de maio.

Mais informações, como o cronograma do processo seletivo, podem ser lidas no edital, que está disponível do site do Itame.

Confira todas as vagas: