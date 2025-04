Clínica Hiperativa promove nova edição da “Live de Descontos” com ofertas de até 50%

Entre os procedimentos com melhores preços estão: Bioestimulador ELLEVA, Endolaser e tratamento para rejuvenescimento

Gabriella Licia - 01 de abril de 2025

Live acontecerá na quarta-feira (02). (Foto: Reprodução)

Após o grande sucesso da primeira edição, a Clínica Hiperativa anunciou o retorno da tão aguardada Live de Descontos. O evento acontece nesta terça-feira (02) e promete condições especiais para os clientes interessados em procedimentos estéticos, com promoções que chegam a 50% de desconto. A iniciativa busca democratizar o acesso a tratamentos de alta tecnologia.

Durante a transmissão ao vivo, será realizada a tradicional roleta de descontos, que definirá as promoções na hora. No entanto, as ofertas são válidas apenas para quem estiver acompanhando a live em tempo real e as vagas são limitadas.

Ou seja, quem garantir primeiro, leva. Na edição anterior, as promoções se esgotaram rapidamente, aumentando a expectativa para o novo evento.

Entre os procedimentos que estarão com descontos especiais, destacam-se:

Depilação a laser – eliminação definitiva dos pelos indesejados.

PDRN – tratamento para rejuvenescimento, hidratação e viço da pele.

Bioestimulador ELLEVA – estimula a produção natural de colágeno, promovendo firmeza e rejuvenescimento.

ÔNIX – tecnologia avançada para definição muscular e redução de gordura.

CO2 Fracionado – renovação da pele, atenuando rugas, manchas e cicatrizes.

Endolaser (facial e corporal) – melhora da flacidez e redefinição dos contornos faciais e corporais, sem cortes.

A Clínica Hiperativa reforça que esta é uma oportunidade única para adquirir procedimentos estéticos com condições especiais.

A transmissão será realizada em suas redes sociais, e os interessados devem ficar atentos para garantir sua participação e aproveitar as promoções.