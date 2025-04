Cliente de hotel em Goiânia contrata garota de programa e reviravolta no caso chama atenção

Jovem chegou a acionar a Polícia Militar, mas informações sobre a suspeita eram rasas

Thiago Alonso - 03 de abril de 2025

Casa ocorreu em um hotel no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Captura/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta quinta-feira (03), após um jovem, de 24 anos, ser agredido e ter itens roubados por uma garota de programa em um hotel no Jardim Goiás, região Sul de Goiânia.

Segundo a vítima, ele havia contratado a suspeita em um site especializado em garotas de programa, mas assim que ela chegou ao hotel, percebeu que se tratava de uma travesti.

Nesse momento, o jovem explicou que não tinha mais interesse nos serviços sexuais. Na sequência, a suspeita teria se recusado a sair do local sem receber o pagamento.

Uma discussão logo se iniciou, escalonando para agressão física, com o contratante sendo atingido no peito e no rosto, além de, conforme ele, ter uma corrente, uma pulseira e carteira contendo cartões de crédito e a habilitação roubados.

Depois disso, a garota de programa saiu do hotel sem prestar explicações, fugindo do local e deixando a vítima no prejuízo, sendo necessário acionar uma viatura da PM.

No local, os policiais verificaram que a suspeita havia feito um cadastro prévio na portaria do prédio, mas utilizando um CPF falso, sendo possível identificá-la apenas pelo nome repassado ao cliente.

O jovem também apresentou aos PMs o telefone dela, com fotos no WhatsApp e um possível endereço onde supostamente morava, devido a uma corrida de aplicativo solicitada pelo celular.

Diante das informações, os militares orientaram que a vítima se dirigisse a uma delegacia da Polícia Civil (PC) para registro de boletim de ocorrência e realização de exame de corpo de delito.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes a abertura de inquérito para dar prosseguimento aos trâmites legais envolvendo o caso.

