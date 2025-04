Hamburgueria de Anápolis ganha destaque nacional após visita de um dos maiores canais de gastronomia do Brasil

Vídeo no estabelecimento viralizou rapidamente, chamando atenção para a qualidade dos produtos e inovação do cardápio

Publieditorial - 04 de abril de 2025

Casa Velha está localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A hamburgueria Casa Velha Steakburguer, construída em uma charmosa casa da década de 1960 – bem no coração de Anápolis conquistou os holofotes nacionais após ser destaque no canal “Hambúrguer Perfeito”, uma das principais referências gastronômicas do YouTube.

O vídeo, que rapidamente viralizou, destacou a autenticidade do espaço, que preserva elementos originais da construção, criando um ambiente nostálgico e acolhedor para os clientes. A combinação entre arquitetura histórica e um cardápio inovador tem atraído cada vez mais visitantes.

Durante a gravação, o apresentador do canal ressaltou os diferenciais da Casa Velha, como a qualidade dos ingredientes e o preparo cuidadoso dos hambúrgueres.

O blend de carnes selecionadas, o pão artesanal, bacon crocante e as combinações ousadas de sabores foram alguns dos pontos elogiados. O destaque para os burgers autorais reforçou a identidade do estabelecimento, que aposta na inovação e no sabor para conquistar o público.

Com a visibilidade gerada pela publicação, a hamburgueria tem atraído não apenas moradores da região, mas também clientes de outras cidades que buscam novas experiências gastronômicas.

A hamburgueria Casa Velha está localizada na Rua Cel. Olímpio Barbosa de Melo, 10 – Bairro Jundiaí.

Quer saber mais? O vídeo completo está disponível no YouTube — e, depois de assistir, é bem provável que você corra para fazer seu pedido!