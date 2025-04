Polícia é acionada após alunos planejarem ataque a colégio de Anápolis

A Polícia Militar (PM) compareceu ao Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Padre Trindade, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis, na tarde desta sexta-feira (04), após receber denúncias de que um grupo de alunos estaria organizando um ataque à instituição.

O Portal 6 apurou que professoras da rede de ensino também teriam sido ameaçadas entre os adolescentes.

A reportagem esteve no local, que estava com duas viaturas já estacionadas à porta.

A gestora da unidade, Rossana Elias, confirmou a veracidade dos fatos, mas pontuou que a situação já havia sido resolvida após o corpo docente e a PM se reunirem tanto com os alunos, que cursam o nono ano, quanto com os responsáveis.

Apesar disso, o teor do “plano de ataque” ou das ameaças não foi compartilhado.

Dos envolvidos, apenas uma aluna optou por ser transferida, mas a gestora reforçou que tal decisão não foi tomada por conta do incidente.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), que explicou que a situação foi descoberta durante o Conselho de Classe, após a gestora tomar ciência de um material que circulava nas redes sociais, envolvendo uma professora.

Ainda, pontuou que a situação já foi resolvida e que equipes estarão no colégio na próxima segunda-feira para analisar o ocorrido e discutir com a comunidade escolar.

Confira a nota na íntegra:

Durante o Conselho de Classe realizado nesta sexta-feira, a gestora da unidade escolar foi informada sobre a circulação, nas redes sociais, de um material envolvendo estudantes e direcionado a uma professora;

Assim que tomou conhecimento do caso, seguindo o que determina o Protocolo de Segurança Escolar do Estado, lançado em 2019, a gestora convocou os pais e responsáveis pelos estudantes para uma reunião. Por se tratar de conteúdo disseminado nas redes sociais, a Polícia Militar também foi acionada;

Após a reunião, foi decidido pela transferência de uma das pessoas envolvidas. Na próxima segunda-feira, uma equipe do Programa Socioemocional do Governo de Goiás — Ouvir e Acolher — estará presente na unidade escolar, juntamente com a Gerência de Educação em Tempo Integral, para analisar os fatos e dialogar com a comunidade escolar.