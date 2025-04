Frente fria: ventos de até 60 km/h, raios e temporais devem marcar o domingo (06) em Goiás

Análises indicam que pode chover até 25 mm em determinadas regiões

Paulo Roberto Belém - 05 de abril de 2025

Imagem mostra céu carregado de nuvens (Foto: Reprodução)

O domingo (06) deve ser de chuva em várias cidades de todas as regiões de Goiás, por conta do avanço de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil, o que forma um corredor de umidade pelo estado goiano.

Aliando essa condição com o cenário de calor e alta umidade, as nuvens devem ficar carregadas, principalmente no período da tarde. Sendo assim, não se engane se o dia amanhecer com o céu limpo.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) divulgou os índices de chuvas que podem cair no estado. As análises indicam que pode chover até 25 mm em determinadas regiões.

O órgão também chama a atenção para a possibilidade da ocorrência de ventos de até 60 km/h, raios e temporais, a depender das condições em cada região.

Em Goiânia, deve cair 10 mm de chuva, sendo que o mesmo índice vale para Rio Verde, Itumbiara, Mineiros, Ipameri, Cristalina e Santa Helena.

Já em Anápolis, o índice previsto é de 08 mm, o mesmo para Jataí, Luziânia, Ouvidor, Goiandira, Morrinhos, Davinópolis, Iporá, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Firminópolis e Palminópolis.

Em Três Ranchos pode marcar 12 mm e outros municípios têm índices menores, entre 05 e 07 mm, estando espalhados por todo o estado. Em relação às temperaturas, a média estadual fica entre 17° e 35°.