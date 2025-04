Preocupação do governo Lula não é a vida das pessoas, diz Castro sobre chuvas

Acumulado das chuvas nas últimas 48 horas chegou a 347 milímetros e fez transbordar os rios Japuíba e Caputera, segundo a gestão municipal

Folhapress - 05 de abril de 2025

(Foto Fernando Frazão Agência Brasil)

RIO DE JANEIRO RJ, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), criticou neste sábado (5) a atuação do governo Lula na preparação e mitigação dos danos causados pelas chuvas no estado neste fim de semana.

Ele afirmou que não recebeu o contato de nenhum representante do governo federal para apoiar o estado, que tem quase 200 desalojados em Angra dos Reis (RJ) e sirenes de alertas disparadas em diferentes comunidades.

“Eles geralmente não se interessam muito no que o povo passa ou não. Não teve nenhuma ligação paro governo do estado, nada. As preocupações deles são outras, não são geralmente da vida das pessoas, não”, afirmou ele, em entrevista coletiva sobre as ações do governo estadual para mitigar os efeitos das chuvas.

Procurado, o Planalto não se manifestou até a publicação desta reportagem. Castro também se queixou, de forma menos direta, do apoio do governo federal no investimentos em Petrópolis após as chuvas de 2022, quando mais de 200 pessoas morreram.

“Foram quase R$ 1 bilhão investido em Petrópolis. A principal obra foi o túnel extravasor. Obra que naquela divisão da crise tinha ficado para o governo federal fazer. O estado assumiu a primeira fase e depois a obra toda. Se não fosse o túnel, a situação de Petrópolis estaria caótica”, disse Castro.

O forte volume de chuvas registrado entre a noite de sexta-feira (4) e a manhã deste sábado no Rio de Janeiro levou a Defesa Civil a emitir alertas em municípios da Baixada Fluminense e na capital. Em Angra dos Reis, o boletim mais recente da prefeitura aponta que são 193 desalojados na cidade, sem registro de feridos.

O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas chegou a 347 milímetros e fez transbordar os rios Japuíba e Caputera, segundo a gestão municipal, que abriu 36 pontos de apoio e quatro abrigos para os desalojados. Até a manhã deste sábado, as sirenes de alerta tocaram em 42 bairros.

