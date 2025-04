Dono de Land Rover é preso após destruir quarto de motel e atacar policial em Aparecida de Goiânia

Suspeito ainda tentou dar "carteirada" afirmando integrar organização criminosa

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Ação foi registrada em vídeo pelos policiais. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após destruir uma suíte de motel e agredir um policial militar na manhã deste sábado (6), em um motel localizado na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito estava aparentemente em surto, com sinais de alterações na lucidez. Ele teria se autoflagelado e quebrado diversos objetos dentro do quarto. Funcionários do estabelecimento acionaram a PM ao perceberem o comportamento violento.

Ao chegar no local, a equipe foi surpreendida pelo homem, que se aproximou pedindo um distintivo policial e, em seguida, agrediu um dos militares com um tapa no rosto. Depois disso, o suspeito correu para dentro da suíte e se trancou.

Com apoio de outra equipe, os policiais tentaram dialogar com o suspeito, que se recusava a se entregar. Em determinado momento, ele tentou fugir pelos fundos do motel, mas foi contido e preso.

Durante a abordagem, o homem fez ameaças aos policiais, dizendo ser integrante de uma facção criminosa e afirmando que mandaria matar os agentes e seus familiares.

No interior da suíte, foram encontrados diversos móveis e eletrônicos destruídos, além de vestígios de substâncias semelhantes à cocaína. Uma Land Rover, que estava na garagem do quarto foi deixado sob responsabilidade da administração do motel.

De acordo com a gerência, o homem estava hospedado no local desde o dia 31 de março. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.

