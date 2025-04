Homem extrapola quase 30 vezes o teste do bafômetro em Goiânia e derruba portão da casa da ex

Suspeito estava bastante alcoolizado e dizia que iria matar a mulher e se suicidar em seguida

Thiago Alonso - 06 de abril de 2025

Homem jogou o carro contra o portão. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 56 anos, acionou a Polícia Militar (PM) neste sábado (05), após o ex-marido arremessar o carro contra o portão da casa onde ela mora, no Setor Mansões do Campus, região Norte de Goiânia.

Segundo a vítima, ela e o suspeito eram casados há mais de 20 anos, morando em casas separadas e sendo vizinhos lado a lado. No entanto, recentemente ela teria acabado com o relacionamento, mas o homem não estava aceitando a separação.

Desde então, ela vinha sendo ameaçada e intimidada pelo ex-marido, que afirmava constantemente que “iria matá-la e depois se suicidar”, sempre agindo com agressividade.

Contudo, no sábado (05), a mulher teria passado mal e recebido assistência do homem que, por ser vizinho, a visitou e preparou uma comida para cuidar dela. A vítima, no entanto, teria recusado o alimento, pois estava “muito gorduroso”, o mandando embora e pedindo para que a deixasse sozinha.

O suspeito teria ficado enfurecido e começado a proferir xingamentos contra ela, a chamando de “vagabunda”, “puta” e “rapariga”, saindo nervoso porque ela não quis comer.

A situação escalou quando, mais tarde, ainda no mesmo dia, o homem chegou a invadir a casa da mulher, jogando o carro contra o portão dela. Como estava alcoolizado, ele chegou até mesmo a se machucar com o impacto.

Ao confrontá-lo, a vítima foi recebida com ainda mais ameaças, com o ex-marido dizendo que “queria matá-la” e por isso havia feito aquilo, mas por sorte ela não estava na garagem no momento do ocorrido.

Deu polícia

Ela então acionou a Polícia Militar (PM), que localizou o suspeito, realizando o teste do bafômetro nele, sendo constato a presença de 1,38 mg/L de álcool — 27,6 vezes a mais que o permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cujo limite é de 0,05 mg/L

Ambos foram encaminhados até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde a mulher relatou o ocorrido aos policiais, afirmando que o homem sempre agia com violência com ela, sendo que chegou a agredi-la uma vez, há mais de dez anos, mas isso nunca mais voltou a acontecer.

Quando perguntada se tinha intenção de representar criminalmente contra ele, prontamente a vítima recusou, afirmando que “tinha medo dele se matar na cadeia”, pois sempre ameaçava fazer isso caso fosse preso.

A mulher ainda recusou apoios como a Defensoria Pública e atendimento psicossocial e jurídico no Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, preferindo ficar somente em casa, com medo de que algo acontecesse com o suspeito.

Apesar disso, ela solicitou apenas uma medida protetiva de urgência, de modo que o homem fique longe dela, sendo impedido até mesmo de manter algum tipo de contato. Diante das solicitações, as autoridades da PC deram abertura a um inquérito para registrar o ocorrido, assim como realização de outras medidas em relação ao então casal.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!