Truque para eliminar manchas de umidade da parede de forma eficaz e duradoura

Método tradicional usado nas casas alemãs ajuda prevenir a umidade sem precisar aplicar produtos químicos agressivos ou corrosivos

Magno Oliver - 06 de abril de 2025

Com o passar do tempo, todo adulto se depara com um problema universal dentro de casa: umidade e mofo nas paredes e estruturas.

E como nenhuma experiência é individual, lá na Alemanha o problema de mofo e umidade também chegou com tudo. Em contrapartida, os alemães desenvolveram uma misturinha que resolve o problema em minutos (10 especificamente).

Uma trend nas redes sociais viralizou trazendo esse tutorial de outro país e ajudou muita gente a eliminar essas manchas de forma eficaz e duradoura.

A Alemanha é muito conhecida por ser um país que leva a higiene do lar muito a sério. Assim, seus habitantes se empenham muito em manter a casa sempre limpa e impecável.

Eles testam e buscam soluções para todo tipo de sujeira e problema dentro de casa. E com mofo em excesso e umidade não foram diferentes, eles também bolaram uma misturinha caseira que resolve tudo em instantes. Papel e caneta na mão para salvar os itens que você vai precisar.

Ingredientes e itens que você vai precisar para a misturinha

– bicarbonato de sódio;

– vinagre branco;

– recipiente plástico ou de vidro;

– pincel ou esponja de lavar louça;

– pano úmido.

Como aplicar a misturinha

Primeiro, pegue um recipiente plástico ou de vidro e misture uma parte de vinagre branco com uma parte de bicarbonato de sódio até formar uma pastinha líquida.

Feito isso, você vai aplicar a pasta sobre a área afetada usando o pincel ou a esponja. O que for mais confortável para você de acordo com o ambiente afetado que escolheu para aplicar.

Assim, deixe a mistura agir por 10 minutos e esfregue suavemente a região para sair a sujeira. Em seguida, limpe com um pano úmido e deixe ventilar bem para evitar que o mofo volte.

