Cidade brasileira terá estátua de Jesus maior que o Cristo Redentor; saiba detalhes

A novidade já está chamando a atenção de brasileiros e turistas de todo o mundo, e promete se tornar um dos principais destinos turísticos do país

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2025

(Foto: Luciano Nagel/Divulgação)

A cidade brasileira de Encantado, no Rio Grande do Sul, está prestes a entrar para a história com um feito surpreendente: a construção da maior estátua de Cristo do Brasil, ainda maior que o famoso Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

A novidade já está chamando a atenção de brasileiros e turistas de todo o mundo, e promete se tornar um dos principais destinos turísticos do país.

Cidade brasileira terá estátua de Jesus maior que o Cristo Redentor; saiba detalhes

Encantado é uma cidade brasileira localizada a cerca de 145 km de Porto Alegre, no coração do Vale do Taquari.

Apesar de ter pouco mais de 20 mil habitantes, o município agora carrega um título grandioso: sede da maior estátua de Jesus do Brasil.

Com 43 metros de altura, o Cristo Protetor de Encantado é cinco metros mais alto que o Cristo Redentor.

O monumento foi construído no alto do Morro das Antenas, a 400 metros acima do nível do mar, um local simbólico para a cidade — foi lá que começou o fornecimento de energia elétrica no município.

Detalhes da obra monumental

A construção levou dois anos para ser concluída. Feita com aço e concreto armado, a estátua pesa impressionantes 1.712 toneladas.

Toda a iniciativa foi conduzida pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), com apoio da comunidade local.

O mais interessante é que nenhuma verba pública foi usada — tudo foi viabilizado por meio de doações e arrecadações.

O artista responsável pela escultura foi Markus Moisés Rocha Moura.

E um detalhe emocionante: um fragmento da mão direita da estátua foi abençoado pelo próprio papa Francisco.

O Complexo do Cristo Protetor

Mas a estátua é apenas parte da experiência. O local agora abriga o Complexo do Cristo Protetor, com diversas atrações que tornam a visita ainda mais especial.

Há uma capela com paredes de vidro, uma fonte que representa os 12 apóstolos de Jesus e o “Caminho dos Salmos”, um trajeto com pontos de peregrinação e placas indicando a distância até o Cristo.

Esse complexo religioso e turístico foi idealizado para oferecer momentos de fé, contemplação e conexão com a natureza.

E claro, tudo isso com uma vista privilegiada do Vale do Taquari.

Visitação e ingressos

Se você ficou interessado em visitar essa nova atração em uma cidade brasileira cheia de encanto, saiba que o parque estará aberto aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Os ingressos custam R$ 30 para adultos, mas crianças até 12 anos não pagam.

Idosos e moradores de Encantado têm direito a meia-entrada, pagando R$ 15.

É uma oportunidade para conhecer de perto essa obra que promete marcar o turismo no Sul do Brasil e dar um novo fôlego à região, especialmente após os desafios enfrentados com as chuvas no ano passado.

Uma rivalidade bem-humorada com o Rio de Janeiro

É claro que uma cidade brasileira construindo uma estátua maior que o Cristo Redentor geraria comentários — e foi exatamente isso que aconteceu.

Em 2021, os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Encantado, Jonas Calvi, trocaram provocações divertidas nas redes sociais.

Paes brincou: “Construir estátua maior é moleza! Quero ver é ter essa vista…”, mostrando a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar.

Em resposta, Calvi foi elegante e aproveitou para convidar todos a conhecerem Encantado:

“Sem discussão. O Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari”.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!