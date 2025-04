Homem ameaça vizinha com tesoura de poda e PM de Anápolis é acionada

Marido da vítima chegou até o local antes que situação se escalasse ainda mais

Natália Sezil - 07 de abril de 2025

Rua no bairro São Carlos, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Uma cena inesperada fez com que a Polícia Militar (PM) fosse acionada no bairro São Carlos, região Leste de Anápolis, na tarde desta segunda-feira (07).

Isso porque uma mulher, de 33 anos, teria sido ameaçada pelo vizinho com uma tesoura de poda, logo em frente à própria casa.

A situação foi presenciada pelo marido da vítima, que teria se deparado com a cena ao sair de carro, junto com as filhas.

Com isso, ele acionou as autoridades, relatando que o homem estava bastante agressivo. A esposa também teria apontado que o vizinho era, supostamente, usuário de drogas.

Nenhum dos dois teria conseguido informar o motivo das ameaças. Ao perceber que os policiais estavam a caminho, o suspeito teria desistido e entrado em casa.

O caso foi encaminhado à delegacia, e, agora, deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que ficará responsável pelas medidas cabíveis.

