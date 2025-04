Motorista de Anápolis com sinais de embriaguez bate em carro estacionado

Aos agentes de segurança pública, condutor confessou que havia feito uso de bebidas

Paulino Henjengo - 07 de abril de 2025

Momento que o carro é rebocado pelo Guincho (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, bateu em um carro que estava estacionado na noite deste domingo (06) no Bairro Parque dos Pirineus, em Anápolis. Ele apresentava sinais de embriaguez.

O autor dirigia um Peugeot 208 quando ao trafegar pela via pública, perdeu o controle do veículo e colidiu com outro carro que estava devidamente estacionado.

Preocupado com a situação, o dono do automóvel foi conversar com o motorista e constatou que ele havia ingerido bebidas alcoólicas. Sem pensar muito, a vítima decidiu acionar a Polícia Militar (PM).

Aos agentes de segurança pública, o condutor confirmou que havia feito uso de bebidas. No momento em que conversava com a PM, ele apresentava hálito etílico e fala arrastada.

Apesar da confissão, ele se recusou a fazer o teste de embriaguez . Diante disso, os policiais o encaminharam para a central de flagrantes para a adoção das medidas pertinentes.

