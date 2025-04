PRF resgata motorista quase desmaiado na BR-153

Diante do risco de perda de consciência, um dos policiais permaneceu ao lado do homem

Davi Galvão - 07 de abril de 2025

Motorista foi encaminhado até uma unidade médica e não corre maiores riscos. (Foto: Divulgação)

Um homem de 38 anos foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (7) após sofrer uma crise de hipoglicemia enquanto abastecia o veículo no KM 503 da BR-153, em Goiânia.

Agentes da PRF atuavam no controle do tráfego na região quando foram alertados por funcionários de um posto sobre um motorista que não conseguia sair do carro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem desorientado, com fala arrastada e dificuldade de locomoção.

Segundo a corporação, o motorista apresentava sinais de confusão mental, pele fria e suada — indícios de uma grave queda de glicose. Com o apoio da equipe de supervisão da concessionária responsável pela rodovia, ele foi retirado do veículo e acomodado em um local mais seguro, onde recebeu os primeiros cuidados.

Diante do risco de perda de consciência, um dos policiais permaneceu ao lado do homem, mantendo contato constante para evitar que ele desmaiasse.

A ambulância da concessionária foi acionada e levou o motorista à UPA do Jardim Novo Mundo. Ele recebeu atendimento médico e, segundo a PRF, está fora de perigo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!