Homem é preso em Trindade após bater em filha de 9 anos com mangueira e perseguir enteado

Agressões teriam começado após adolescente demorar a abrir o portão quando padrasto chegou em casa

Natália Sezil - 10 de abril de 2025

Enteado e filha ficaram feridos. Celular também foi quebrado. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante após agredir a filha e o enteado logo ao chegar em casa, no Setor dos Bandeirantes, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, nesta quinta-feira (10).

A confusão teria começado quando o suspeito bateu ao portão, para tentar entrar na residência. O enteado, de 17 anos, seria o responsável por atendê-lo, mas não teria ouvido os barulhos.

Isso porque, nesse momento, ele estaria dormindo, em um colchão no chão da sala. O adolescente só teria acordado quando a mãe o ligou, avisando que o companheiro havia chegado.

Depois que o portão foi aberto e o homem entrou na casa, a primeira reação dele teria sido dar tapas na filha, de nove anos. Ela teria fugido para o quarto, tentando se proteger, e o adolescente teria ido atrás, com uma vassoura.

Apesar disso, as agressões direcionadas à criança teriam continuado, inclusive com o uso de uma mangueira.

Ao tentar fugir do padrasto, correndo para a rua, o adolescente também teria sido perseguido pelo homem, que carregava uma pedra para tentar acertá-lo.

Além disso, o suspeito teria jogado o celular do enteado no chão, danificando o aparelho.

Diante dos fatos, o próprio adolescente teria pegado um celular emprestado, na rua, para acionar a Polícia Militar (PM).

No local, as autoridades conduziram as vítimas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminharam o homem à delegacia.

Ele foi preso em flagrante. Agora, deve ficar à disposição da Polícia Civil (PC), que fica responsável pelo caso.

