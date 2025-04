Após furar olho de idosa com caco de vidro em Anápolis, mulher ataca adolescentes

Suspeita também teria resistido a prisão e agredido os policias

Davi Galvão - 10 de abril de 2025

Cabo de madeira utilizado nos ataques. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, que vive em situação de rua, foi presa na Vila União, em Anápolis, após agredir três pessoas em um ponto de ônibus com um pedaço de madeira e uma garrafa, na manhã desta quinta-feira (10). Reincidente, ela já teria atacado uma idosa em fevereiro deste ano.

Na região, a autora estaria abordando e atacando pedestres que passavam pela rua. As vítimas, duas adolescentes e uma mulher, confirmaram terem sido agredidas, apresentando lesões pelo corpo.

Uma equipe do 4º Batalhão da PM foi acionada e encontrou a agressora, que já estava detida por populares. Bastante alterada, ela precisou ser algemada. Durante a abordagem, a suspeita ainda agrediu verbalmente os policiais e tentou chutar os militares, além de danificar o compartimento da viatura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas à UPA da Vila Esperança.

Após atendimento médico, elas foram liberadas e encaminhadas à Central de Flagrantes para formalização da ocorrência.

A suspeita foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal, desacato e resistência. Ela já teria sido presa, no início de fevereiro, após furar o olho de um idosa com caco de vidro, no Bairro Viviam Parque.

