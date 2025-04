Ipasgo: saiba como emitir e o que está sendo cobrado no extrato de coparticipação

Taxas retroativas não serão cobradas de uma só vez, mas sim parceladas a depender do montante

Davi Galvão - 10 de abril de 2025

Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

Com a volta das cobranças referentes às coparticipações, o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) utilizou as redes sociais para sanar diversas dúvidas que surgiram ante ao anúncio.

Em primeiro lugar, vale destacar que a cobrança dos meses passados não virá “de uma só vez”, mas sim de forma parcelada, a partir do dia 05 de maio e de cinco a 24 vezes, a depender do valor do montante.

Para conferir as informações do extrato, basta acessar o site do Ipasgo Saúde por meio do Portal do Beneficiário.

Um ponto levantado e que pode gerar confusão nos usuários é a diferença entre o mês de competência e o período da cobrança em si. Isso porque a competência se refere ao mês em que o valor da coparticipação foi de fato cobrado, ainda que em referência contas médicas anteriores.

Assim, uma competência de março, por exemplo, pode estar atribuída a um débito de fevereiro.

O Ipasgo também explicou que exames feitos há meses também podem aparecer no extrato, uma vez que o lançamento do serviço pode ter sido feito em atraso. Nesses casos, apesar da tardia, a cobrança ainda é válida.

Com relação ao pagamento em si, o usuário pode optar por duas formas, débito automático ou boleto bancário. Para quem optar pela última opção, é necessário acessar o boleto através do site oficial.

Caso o extrato ou as informações de cobrança não estejam acessíveis, é necessário solicitá-las pelo telefone 0800 062 1919, ou presencialmente em alguma sede do Ipasgo e unidades Vapt-Vupt.

No caso de o usuário notar cobranças indevidas referentes a procedimentos não realizados, também é indicado que entrem em contato pelo telefone para formalizar a situação.