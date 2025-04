Anápolis em movimento: união, trabalho e resultados

José Fernandes - 11 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Anápolis)

Nos últimos 100 dias, Anápolis tem vivido um novo tempo. Avanços significativos nas áreas de saúde, educação, segurança e esporte já são percebidos por quem vive e trabalha nesta cidade. E isso só foi possível porque Executivo e Legislativo colocaram o interesse público em primeiro lugar.

Como vice-presidente da Câmara Municipal e um dos vereadores próximo do prefeito Márcio Corrêa, tenho acompanhado de perto esse esforço conjunto por uma cidade mais eficiente e próspera.

O Projeto Visão nota 10 (o cuidado com a visão de quase 40 mil alunos), ampliação do Hospital Alfredo Abrahão para funcionamento 24h, a estruturação da UPA Pediátrica, o pagamento das dívidas herdadas na área da saúde, a retomada dos cateterismos e das cirurgias cardíacas, a entrega de kits escolares, a ampliação do número de creches, o Programa Cidade Limpa, o Circuito Anapolino de Corrida de Rua são exemplos de uma gestão que tem planejamento, coragem e compromisso com Anápolis.

Ao mesmo tempo, a Câmara tem feito sua parte: ouvindo as demandas da população (várias audiências públicas), aprovando projetos relevantes e construindo soluções em parceria com o Executivo. Isso é política feita com responsabilidade.

Quando Executivo e Legislativo caminham juntos com respeito e foco no bem comum, os resultados aparecem. Não se trata de discursos, mas de realizações que impactam o dia a dia das pessoas.

Nosso compromisso segue firme: servir à cidade e deixar legado.

Termino citando Abraham Lincoln.

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”.

E é exatamente isso que estamos fazendo. Criando, juntos, um futuro melhor para todos que vivem em Anápolis.