Imposto de Renda: saiba onde fazer declaração de graça em Goiânia e Anápolis com ajuda especializada

Período final para se manter em dia com Receita Federal está se aproximando e instituições buscam auxiliar neste serviço

Thiago Alonso - 11 de abril de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O período para fazer declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) está se aproximando do fim, tendo o dia 30 de maio como prazo final para os contribuintes ficarem em dia com a Receita Federal.

No entanto, muitas pessoas acabam se perdendo na hora de realizar o procedimento e precisam recorrer à especialistas particulares ou incansáveis horas de tutoriais que, muitas vezes, poderiam ser resolvidos de outras formas.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista de locais em Goiânia e Anápolis onde é possível tirar dúvidas, pedir informações e fazer a declaração da forma correta, com ajuda de profissionais capacitado, e o melhor: de graça.

Estácio Goiânia

Uma destas localidades é o Centro Universitário Estácio de Goiás, em Goiânia, que tem realizado serviços junto ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal.

A ação é destinada para pessoas mais carentes, que precisam realizar a declaração obrigatoriamente, mas que não possuem condições de pagar um contador para este serviço.

O atendimento ocorre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, e deve ocorrer até o dia 13 de junho – mesmo que o prazo final para anexar a documentação seja no dia 30 de maio, a universidade continuará tirando dúvidas sobre o procedimento até o mês seguinte.

UniEVANGÉLICA

O Núcleo de Assistência Contábil Fiscal da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), em Anápolis, também realizará o atendimento à comunidade.

Os trabalhos são destinados para micro-empreendedores individuais e pessoas físicas, e incluem orientações, dúvidas, problemas em relação à plataforma Gov e à declaração pré-preenchida.

Neste ano, a ação será realizada às terças e sextas-feiras, das 19h às 21h, além de também realizar atendimentos nos sábados, das 13h às 18h, fugindo de horários comerciais.

Unip Goiânia

Em Goiânia, a Universidade Paulista (Unip), localizada na BR-153, também realizará ações sobre a declaração de Imposto de Renda para a comunidade.

O serviço ocorrerá especificamente nos dias 10, 17 e 23 de maio, sempre das 09h às 13h e é gratuito, aberto ao público.

Para participar da Campanha de Imposto de Renda — como é chamada —, os contribuintes devem estar portando a documentação necessária para realizar o procedimento.

