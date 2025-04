Motociclista de 20 anos morre após ser atingida por caminhão em Petrolina de Goiás

Equipe do Samu esteve no local, mas encontrou a jovem já sem vida

Natália Sezil - 07 de abril de 2025

Ana Clara Soares da Silva Brito tinha 20 anos. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 20 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira (07), após um caminhão colidir com a motocicleta que ela pilotava, na GO-080, zona rural de Petrolina de Goiás, a 75 km de Goiânia.

A motociclista teria entrado de repente na rodovia, ficando próxima ao caminhão que já trafegava na estrada.

O condutor do veículo de grande porte, de 33 anos, teria tentado desviar da jovem ao notá-la à frente.

A tentativa, entretanto, não funcionou, já que a vítima teria feito a mesma coisa, de modo que os dois acabaram indo para o mesmo lado.

Com isso, o caminhão colidiu com a parte traseira da motocicleta, arrastando-a e fazendo com que fosse parar embaixo dele.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou a vítima já sem vida.

A jovem foi identificada como Ana Clara Soares da Silva Brito, que era natural de Petrolina de Goiás.

A Polícia Militar (PM) esteve na ocorrência e isolou o local, além de submeter o motorista do caminhão ao teste do bafômetro, que constatou que ele não estava alcoolizado.

Por fim, o caso foi registrado junto à Polícia Civil (PC), que ficará responsável pelas medidas cabíveis e possíveis deliberações.

