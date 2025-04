Previsão do tempo em Goiás para quem vai pegar estrada durante feriadão

Com o período de folgas chegando, é importante se atendar às temperaturas e possibilidade de chuvas no estado

Thiago Alonso - 16 de abril de 2025

Rodovia de Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Com o feriadão chegando, muitos goianos aproveitam os dias de folga para pegar a estrada e viajar. Além dos quatro dias – de sexta-feira (18) a segunda-feira (21), muitos vão antecipar o pé da acelerador. Isso porque, boa parte dos servidores municipais, estaduais e federais tiveram um dia a mais para descansar, contando com o recesso na quinta-feira (17).

Assim, a quinta é de chuva para todas as regiões de Goiás, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, uma combinação de calor e umidade deve fornecer a formação de áreas de instabilidades, ocasionando precipitações irregulares, muitas vezes, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

A localidade mais afetada pelas chuvas deve ser Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF), onde o volume pode chegar a 20 mm d’água.

Outras cidades como Ceres, Cristalina, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis e Itapuranga devem registrar até 18 mm, com possibilidade de pancadas isoladas em algumas regiões.

O mesmo deve ser sentido em Anápolis, que, além dos 18 mm, também deve marcar mínimas de 19 °C e máximas de 27 °C, em meio a variação de nebulosidade.

Outras regiões devem ser menos afetadas pelas chuvas, como Goiânia, por exemplo. Na capital, as precipitações não devem passar de 12 mm, enquanto o calorão de 30Cº deve predominar.

Quem passar por Minaçu, Palmeiras de Goiás, Montes Claros, Davinópolis, Flores de Goiás e Formosa, também não deve sentir muitas alterações, com registros d’água também na casa dos 12 mm.

O mesmo deve ocorrer em Santa Helena, Ipameri, Três Ranchos, Goiandira, Catalão, Jataí e Rio Verde, com volumes que não ultrapassam os 12 mm.

Os municípios com menor incidência das quedas d’água serão Mineiros, Ouvidor, Itumbiara, Morrinhos e Aruanã, onde as marcações atingem, no máximo, 10 mm.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!