Mulher espera companheiro dormir para denunciar uma série de agressões, em Anápolis

Por volta de 23h, o suspeito, de 52 anos, teria chegado embriagado em casa, no bairro Jardim Esperança

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma mulher, de 45 anos, resolveu dar um basta às agressões que sofria do marido, em Anápolis, após esperá-lo dormir e decidiu acionar a Polícia Militar. O caso aconteceu na noite do domingo (12), quando ele chegou embriagado e a agrediu com socos no rosto.

Por volta de 23h, o suspeito, de 52 anos, teria chegado embriagado em casa, no bairro Jardim Esperança, após ter passado a tarde e a noite fora. Logo que chegou, os dois retomaram uma discussão, tida mais cedo, em razão do sumiço de um relógio dele.

O homem então partiu para cima, com socos no rosto da companheira. Ela então esperou ele dormir para sair de casa e acionar a Polícia Militar (PM). Os militares compareceram e a encontraram ferida na porta da residência.

Ela revelou que, há cerca de dois anos, chegou a registrar queixa por agressões sofridas. Todavia, desde então, essas situações teriam sido comuns. O suspeito foi conduzido, juntamente com a vítima, para a Central de Flagrantes.

Lá, ele relatou ter praticado as agressões em razão do sumiço de itens da casa. Segundo ele, nos dias anteriores teriam sumido uma bicicleta, um botijão de gás e carnes do freezer. Na data em questão, ele alega terem desaparecido um relógio e uma máquina de cortar cabelo.

O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como lesão corporal praticada contra a mulher, e deverá ser apurado pela Polícia Civil (PC).