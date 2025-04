Placa com “promoção” de ovo de Páscoa chama atenção de clientes em supermercado

Oferta virou assunto nas redes sociais e deu o que falar

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@placashistoria)

Ah, a Páscoa! Tempo de renovação, celebração e… promoções que nos fazem coçar a cabeça. Recentemente, uma placa de oferta em um supermercado virou assunto nas redes sociais. O motivo? Uma “promoção” que reduzia o preço do Ovo de Páscoa Lacta Bis Laka de R$ 34,95 para R$ 34,90.

Isso mesmo, uma economia de incríveis 5 centavos!

Placa com “promoção” de ovo de Páscoa chama atenção de clientes em supermercado

A imagem da placa se espalhou pela internet, gerando uma enxurrada de comentários bem-humorados e, claro, aquela pitada de ironia que só o brasileiro sabe fazer.

Um usuário brincou: “Nossa!! Vou levar 10. (texto altamente tóxico. Contém ironia)”. Outro comentou: “Agora sim não vai pesar no meu orçamento 🤡😂”. E teve até quem duvidasse da veracidade da oferta: “Com certeza é foto antiga, estaria muito barato pros dias de hoje”.

Brincadeiras à parte, a reação dos consumidores reflete uma realidade: os preços dos ovos de Páscoa têm sido motivo de surpresa (e não das boas) nos últimos anos.

Em 2024, uma pesquisa realizada pelo Procon em Campo Grande revelou que os preços dos ovos variavam de R$ 39,99 a R$ 165,90, com diferenças de até 89% para o mesmo produto entre diferentes estabelecimentos.

Já em Salvador, os valores dos ovos de Páscoa em 2025 oscilaram entre R$ 34,99 e R$ 429,99, segundo levantamento do Jornal Correio. Essa variação expressiva nos preços tem levado muitos consumidores a questionarem se vale a pena investir nos tradicionais ovos ou optar por alternativas mais econômicas, como barras de chocolate ou produtos artesanais.

Diante desse cenário, fica a dica: antes de se deixar levar por “promoções” tentadoras (ou nem tanto), vale a pena pesquisar, comparar preços e, quem sabe, até considerar outras formas de adoçar a Páscoa sem pesar no bolso. Afinal, o verdadeiro espírito da data está na celebração e no compartilhamento de momentos felizes, com ou sem chocolate.

Confira a postagem:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Se tem placa, tem historia (@placashistoria)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!