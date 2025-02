Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e sertanejos farão mega turnê

As apresentações começam a partir de maio e vão até novembro deste ano.

A turnê Histórias: o show do século foi anunciada nesta quarta-feira (14) pelos músicos. A venda dos ingressos para o público geral começa na próxima quinta-feira (20) pelo site oficial da apresentação.

Os shows começam em Brasília, no dia 10 de maio, depois Goiânia, no dia 9 de agosto, São Paulo, no dia 23 de agosto, Belo Horizonte, no dia 11 de outubro, e se encerram em Curitiba, no dia 1º de novembro.

O formato foi criado em 2018 para celebrar os maiores sucessos da carreira dos sertanejos nas últimas décadas.

Em Curitiba, os sócios do Club Athletico Paranaense terão acesso a uma pré-venda a partir da próxima terça-feira (18).

O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.