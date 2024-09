PF cumpre mandados em Goiás e outros estados contra grupo que tem ‘hacker mais habilidoso do país’

Integrantes eram especializados em obtenção de dados de beneficiários do INSS

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/ PF)

A Operação Mercado de Dados deflagrada pela Polícia Federal (PF), na quinta-feira (26), cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás e outros 8 estados contra uma organização criminosa especializada na obtenção fraudulenta e venda de dados de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS), que teria como integrante o “hacker mais habilidoso do País”.

No total, foram deflagradas 29 ordens judiciais e 17 mandados de prisão preventiva no estado goiano e em São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Alagoas (AL), Pará (PA), Paraná (PR), Bahia (BA) e Distrito Federal (DF).

Um dos principais alvos seria um profissional, que não teve o nome revelado, tido como um dos hackers mais habilidosos do país, conhecido por “burlar métodos de autenticação multifator, alterar níveis de acesso de credenciais de servidores do INSS e até utilizar certificados digitais de servidores”.

Conforme as investigações, que começaram em setembro de 2023, o grupo vendia informações a terceiros que estavam interessados em consultar os dados e utilizá-los para fins criminosos, partindo desde a contratação indevida de empréstimos consignados até saques irregulares de benefícios previdenciários.

Estabelecida em São Paulo, Minas Gerais e Alagoas, a organização era composta por hackers, que usavam técnicas avançadas para ingressar no banco de dados do INSS.

No total, outros investigados são três servidores e um estagiário do INSS. A Justiça do Paraná também determinou o sequestro de 24 imóveis ligados aos investigados, assim como o bloqueio nas contas bancárias de até R$ 34 milhões.

Eles podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos e lavagem de dinheiro.