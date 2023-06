Detran fecha Ciretran em Aparecida de Goiânia após suspeita de fraudes entre servidores

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou, na manhã desta sexta-feira (02), o fechamento da Ciscunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Aparecida de Goiânia.

Segundo o próprio órgão, o motivo para a decisão teria sido as suspeitas de fraudes envolvendo servidores da unidade.

Eles estariam envolvidos em atividades de formação de quadrilha, inserção de dados falsos no sistema de informação e falsidade ideológica.

Conforme o setor de inteligência do Detran-GO, as irregularidades ocorriam há mais de 10 anos, envolvendo mais de 500 processos fraudados. Outros 30 mil documentos serão avaliados com a apreensão do arquivo.

Os servidores alvos da investigação tiveram seus acessos suspensos e foram afastados.

Eles não tiveram a identidade revelada, mas o órgão afirma que eles não eram efetivos do Detran-GO, sendo um deles da extinta Caixego e os demais funcionários comissionados.

Segundo o presidente da autarquia, Delegado Waldir, os levantamentos preliminares já indicam mais de R$ 300 mil de prejuízo ao erário pela falta de recolhimento de recursos devidos e desvios financeiros.

O caso foi enviado para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade às investigações.