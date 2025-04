UniEVANGÉLICA lidera em Goiás e está entre os 20 melhores cursos de Medicina do Brasil

Instituição foi a primeira da cidade a oferecer o curso, atendendo a uma demanda histórica da região

Publieditorial - 25 de abril de 2025

Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA. (Foto: Divulgação)

O curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA – se destaca como um dos mais qualificados do país, consolidando-se entre os 20 melhores do Brasil e ocupando o primeiro lugar em Goiás, de acordo com o Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador oficial do Ministério da Educação (MEC). O resultado reflete o compromisso da instituição com uma formação médica de excelência, baseada em infraestrutura moderna, corpo docente altamente qualificado e uma proposta pedagógica que alia teoria, prática e valores éticos.

O CPC avalia diversos aspectos que impactam diretamente na qualidade do ensino, como o desempenho dos estudantes no Enade, os recursos didáticos, a infraestrutura e o diferencial acadêmico proporcionado ao longo da graduação. A nota de destaque obtida pelo curso de Medicina da UniEVANGÉLICA é fruto de um projeto educacional robusto,

que une ciência, responsabilidade social e humanização.

Uma história de pioneirismo e excelência, em Anápolis

Fundado em 2008, o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA marcou um novo capítulo na educação superior de Anápolis. Foi a primeira instituição de ensino da cidade a oferecer o curso, atendendo a uma demanda histórica da região e reafirmando seu compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados para a área da saúde.

Ao longo dos anos, o curso consolidou-se como uma das referências nacionais em qualidade de ensino, resultado de um projeto pedagógico sólido, infraestrutura moderna e forte inserção na comunidade por meio da rede de saúde e programas de extensão.

A UniEVANGÉLICA entende que a formação médica deve ir além da transmissão de conhecimento técnico. Por isso, investe em projetos de extensão, atividades práticas desde os primeiros períodos e experiências que aproximam o aluno da realidade social e das demandas de saúde da população. Com isso, os estudantes desenvolvem não apenas competências clínicas e científicas, mas também valores éticos e humanos, fundamentais para uma atuação médica responsável e sensível às necessidades das pessoas.

Além da estrutura moderna, a instituição valoriza a vivência acadêmica que transforma. Os estudantes da Medicina UniEVANGÉLICA participam de programas e ações que oportunizam contato direto com comunidades, instituições e contextos diversos, desenvolvendo, desde cedo, a prática do cuidado humanizado e o compromisso social com a vida. É utilizado o método PBL – Aprendizado Baseado em Problemas – que incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e a resolução de problemas complexos, preparando o aluno para os desafios reais da profissão.

Se você sonha em fazer parte de um curso reconhecido pela sua excelência e que prepara médicos completos, com sólida formação acadêmica e humana, chegou a sua oportunidade. As inscrições para o vestibular de Medicina da UniEVANGÉLICA estão abertas e você pode iniciar, agora, sua trajetória em uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil.

Sua vocação exige a melhor formação. Inscreva-se no vestibular de Medicina de 2025.2!