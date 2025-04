A palavra que todos achavam estar certo, mas escreviam errado

Mesmo para quem nasceu falando português, certas palavras conseguem confundir e se tornam um verdadeiro desafio

Pedro Ribeiro - 26 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Você já teve certeza de que estava escrevendo uma palavra corretamente… e depois descobriu que estava errado o tempo todo?

Pois é, essa situação é mais comum do que parece.

E o mais curioso é que o erro parece tão natural que passa despercebido.

Hoje, vamos revelar qual é essa palavra, por que ela confunde tanta gente e como evitar cair nessa armadilha.

A grafia, ou seja, a a forma como uma palavra é escrita pode causar muita confusão.

Algumas soam de um jeito, mas são escritas de outro.

Isso acontece muito por causa de consoantes que têm o mesmo som em certas situações — como o “S” e o “X”.

A pronúncia é igual, mas a escrita… nem sempre!

Por isso, é natural que surjam dúvidas, especialmente quando palavras parecidas puxam a gente para o erro.

A palavra do erro: estendido ou extendido?

Essa é uma dúvida que confunde muita gente. Qual é a forma correta: “estendido” ou “extendido”?

A resposta certa é: estendido.

Mesmo que “extendido” pareça certo — especialmente se você se lembrar de palavras como “extensão” ou “extenso” — o correto, de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é com S: estendido.

O motivo da confusão

A confusão acontece porque palavras como “extensão” e “extenso” realmente existem — e são escritas com “X”. Mas elas são substantivos e adjetivos.

Já “estendido” vem do verbo estender — e neste caso, a grafia com S se mantém em todas as formas verbais.

O que significa “estendido”?

“Estendido” é o particípio do verbo estender, que significa:

Esticar;

Abrir algo que estava dobrado;

Prolongar um tempo ou uma situação;

Tornar algo público;

Expandir ou espalhar algo.

Ou seja, não importa se você está falando de um tapete no chão, de um prazo ou de uma ideia — se está no particípio, é estendido, com S.

Exemplos práticos com a palavra estendido

Vamos ver como usar a palavra estendido corretamente em frases do dia a dia:

O contrato foi estendido por mais dois anos.

O tapete já está estendido na sala.

As roupas ficaram estendidas no varal durante a chuva.

O convite foi estendido a todos os alunos.

O prazo para entrega foi estendido até segunda-feira.

Percebe como a palavra aparece em diferentes contextos? E sempre com S!

E as outras formas do verbo?

Se quiser variar a forma verbal, continue com o S:

Eu estendo a toalha na mesa.

Ele estendia os braços com frequência.

Nós estenderemos o prazo.

Eles estenderiam a reunião, se necessário.

No caso de “estendido”, o segredo é lembrar que vem do verbo estender, sempre com S.

Já palavras como “extensão” e “extenso” têm X porque pertencem a outra categoria gramatical.

Então, da próxima vez que for escrever, lembre-se: o som pode ser igual, mas a grafia não é.

