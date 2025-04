Gomide convoca audiência pública para discutir plano de remuneração dos técnicos da UEG: ‘questão de sobrevivência’

Parlamentar considerou a pauta como uma peça-chave para garantir a autonomia administrativa e financeira da UEG

Paulo Roberto Belém - 26 de abril de 2025

Audiência Pública pelo tema foi realizada na Alego (Foto: Divulgação)

Servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) foram os personagens mais falados na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta sexta-feira (26), por conta de uma audiência pública que discutiu o Plano de Cargos e Remuneração (PCR) da categoria.

A reunião foi proposta pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT), que considerou a pauta como uma peça-chave para garantir a autonomia administrativa e financeira da UEG, que deve ser tratada em projeto de lei a ser deliberado na casa.

“A legislação é a nossa forma de luta para conquistar direitos. E o plano dos técnicos administrativos é fundamental para a sobrevivência da universidade”, declarou Gomide, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da UEG.

A fala foi feita aos principais interessados nas discussões, estando presentes representantes da reitoria, sindicatos, docentes, técnicos e membros do governo estadual. O reitor da instituição, Antônio Cruvinel, destacou que a Universidade apoia e reconhece a necessidade do PCR.

“A Universidade forma pessoas. Então, por mais que seja necessária uma boa estrutura, estamos investindo nessas questões. Ainda temos muito por fazer. Valorizar as pessoas que fazem parte da nossa comunidade é o objetivo primário”, afirmou.

Também presentes na audiência, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás (Adueg) e o Grupo de Trabalho do Conselho Universitário – Conselho Superior Universitário (CSU), concordam com a intenção do parlamentar.

Em conversa com a assessoria do deputado, esta informou que uma minuta sobre o plano já está redigida e sendo reforçada. O documento precede a apresentação de um projeto de lei sobre o tema a tramitar na Alego.

