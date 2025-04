6 plantas fáceis de cuidar para espantar o mau olhado e blindar sua casa

Confira essas opções que possuem propriedades espirituais

Anna Júlia Steckelberg - 27 de abril de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal jardineiro amador)

Se você está buscando uma maneira simples e natural de proteger sua casa contra energias negativas, inveja e mau-olhado, algumas plantas podem ser grandes aliadas.

Além de embelezarem o ambiente, elas são conhecidas por suas propriedades espirituais e são fáceis de cuidar. Confira seis opções que podem ajudar a blindar seu lar:​

1. Espada-de-São-Jorge

Com suas folhas rígidas e pontiagudas, a Espada-de-São-Jorge é considerada uma guardiã contra o mal. Segundo tradições afro-brasileiras, ela forma um escudo energético que impede a entrada de inveja e outras negatividades. É resistente e se adapta bem tanto em ambientes internos quanto externos. ​

2. Arruda

Tradicionalmente associada à proteção espiritual, a arruda é frequentemente utilizada para espantar o mau-olhado e a inveja. Em momentos de adversidade, essa planta resiliente pode ajudar a limpar o ambiente e restaurar a harmonia. ​

3. Comigo-ninguém-pode

O nome popular já diz muito sobre o poder dessa planta, conhecida por absorver as energias ruins e espantar o mau-olhado. Essa folhagem se destaca com suas folhas bem verdes com manchas brancas, e é ótima para ser cultivada dentro de casa. Porém, evite o contato direto com seu látex, que é tóxico. ​

4. Lírio-da-paz

Com sua folhagem verde e flor branca, o lírio-da-paz tem a capacidade de atrair paz e pureza para a casa, além de combater pensamentos negativos e más energias. Dessa forma, ela fascina as pessoas pela sua beleza e significado, já que simboliza harmonia, cura, pureza e esperança. ​

5. Alecrim

O alecrim não é apenas um tempero aromático; ele é considerado um poderoso aliado na limpeza energética dos lares. Conhecido por sua capacidade de restabelecer o astral da casa, o alecrim é ideal para quem busca eliminar vibrações negativas e aumentar a energia positiva do ambiente. ​

6. Pimenteira

Uma de suas propriedades mais famosas é afastar energias negativas e pensamentos ruins. Por isso, é legal colocá-la próxima às entradas da casa. ​

