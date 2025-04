Essa é a porcentagem ideal de carga se você quer melhorar a bateria do seu celular

Entender como cuidar melhor da carga pode fazer toda a diferença na vida útil do seu aparelho

Pedro Ribeiro - 27 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil Central)

A bateria do celular é um dos aspectos mais importantes para quem depende do aparelho o dia todo — ou seja, praticamente todo mundo.

Seja para trabalhar, estudar ou apenas se manter conectado, ninguém quer ficar na mão com o celular desligando no meio de uma tarefa importante.

Por isso, entender como cuidar melhor da carga pode fazer toda a diferença na vida útil do seu aparelho.

Você já se perguntou por que a bateria do seu celular parece durar cada vez menos? A resposta pode estar justamente na forma como você recarrega o aparelho.

E sim, dá para resolver isso de uma maneira bem fácil e melhorar a durabilidade da sua bateria.

Essa é a porcentagem ideal de carga se você quer melhorar a bateria do seu celular

Os celulares são praticamente indispensáveis no dia a dia. Por isso, manter a bateria em bom estado se tornou uma preocupação de todos.

Porém, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o tempo de uso que conta. A maneira como você carrega também tem impacto direto na saúde da bateria do celular.

O problema começa quando o aparelho é carregado de forma inadequada, como deixar plugado por horas ou carregar até 100% sempre.

Isso pode até parecer que não é nada demais, mas a longo prazo, prejudica o desempenho e a capacidade de manter a carga por mais tempo.

A porcentagem ideal para carregar o celular

De acordo com especialistas, o ideal é começar a carregar quando a bateria do celular estiver com cerca de 20% de carga.

E tão importante quanto isso: é recomendável desconectar o aparelho da tomada ao atingir 80%.

Pode parecer estranho não carregar até 100%, mas isso faz toda a diferença.

As baterias de íon de lítio, usadas na maioria dos smartphones, funcionam melhor com cargas parciais.

Carregar até o máximo ou deixar o celular na tomada a noite toda são práticas que aceleram o desgaste da bateria.

O que acontece quando você carrega até 100%?

Quando a bateria do celular é levada ao limite com frequência, ela completa mais ciclos de carga. Um ciclo completo equivale a uma carga de 0% a 100%.

Segundo a empresa de segurança digital Kaspersky, as baterias suportam no máximo mil ciclos completos. Após isso, começam a perder eficiência e autonomia.

Ou seja, carregar até 100% todos os dias pode consumir esses ciclos mais rapidamente, reduzindo o tempo de vida da bateria.

Além disso, manter o celular conectado depois de chegar aos 100% continua forçando o sistema — o que também não é nada bom.

Cuidado com o superaquecimento

Outro fator que compromete a saúde da bateria do celular é o calor. Usar o aparelho enquanto carrega ou ativar com frequência o modo de carga rápida pode aquecer demais o sistema.

Temperaturas elevadas aceleram o desgaste e aumentam o risco de falhas. Portanto, evite jogar, assistir vídeos ou usar apps pesados enquanto o celular está na tomada.

Dê um tempo para ele carregar com calma e segurança.

Dicas práticas para prolongar a bateria do celular

Evite deixar a bateria cair abaixo de 20% com frequência;

Retire o carregador ao atingir 80%;

Use carregadores originais ou certificados;

Mantenha o celular longe de fontes de calor durante o carregamento;

Evite carregar durante a noite inteira;

Desative o modo de carga rápida, quando possível.

A verdade é que pequenos hábitos fazem grande diferença. Se você quer garantir que a bateria do celular dure mais tempo, vale a pena seguir essas recomendações.

Adotar esses cuidados não só melhora o desempenho diário, como também adia a necessidade de trocar de aparelho ou gastar com assistência técnica.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!