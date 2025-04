PUC está com inscrições abertas para 40 cursos gratuitos e à distância com certificado

Os materiais foram criados para facilitar a aplicação no dia a dia, tanto na vida profissional quanto pessoal

Pedro Ribeiro - 27 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Anec)

Se você está em busca de cursos gratuitos para se qualificar, aprender algo novo ou até mesmo dar um upgrade na sua carreira, essa oportunidade é para você.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) está oferecendo 40 cursos totalmente gratuitos, online e com certificado de conclusão.

E o melhor: qualquer pessoa pode participar, de qualquer lugar do Brasil.

Em um mundo onde a concorrência é cada vez maior, investir no próprio conhecimento é essencial.

Agora imagine poder fazer isso sem gastar nada, no seu tempo, com a qualidade de uma universidade renomada?

PUC está com inscrições abertas para 40 cursos gratuitos e à distância com certificado

A grande vantagem é a combinação entre acessibilidade, flexibilidade e qualidade.

A proposta da PUC-RS é democratizar o acesso ao conhecimento.

Ou seja, não há exigência de escolaridade mínima, nem processo seletivo.

Além disso, todos os cursos gratuitos são disponibilizados na plataforma digital PUC-RS Online.

O ambiente é simples de navegar e feito para que o estudante tenha autonomia para organizar sua própria rotina de estudos. Você escolhe quando e como quer estudar.

Como funcionam os cursos?

Essas formações são autoformativas. Isso quer dizer que não há aulas ao vivo nem acompanhamento contínuo de professores. Mas calma: você não estará completamente sozinho.

A plataforma conta com fóruns de discussão e canais de suporte por e-mail, onde é possível tirar dúvidas e interagir com outros estudantes.

O conteúdo é direto ao ponto. Os materiais foram criados para facilitar a aplicação no dia a dia, tanto na vida profissional quanto pessoal.

Ao final de cada curso, você ainda recebe um certificado de conclusão.

Temas variados e atualizados

Outro destaque dessa iniciativa está na variedade dos temas abordados.

Os cursos gratuitos foram desenvolvidos com base nas competências mais valorizadas atualmente pelo mercado de trabalho.

São áreas que oferecem boas oportunidades e que exigem profissionais atualizados e bem preparados.

Confira algumas das áreas contempladas:

Tecnologia e Inovação

Gestão e Negócios

Saúde e Bem-Estar

Educação e Espiritualidade

Direito e Sociedade

Design e Comunicação

Essa diversidade permite que você escolha o curso que mais combina com seus interesses ou necessidades profissionais.

Exemplos de cursos disponíveis

A seguir, veja alguns dos 40 cursos gratuitos oferecidos pela PUC-RS:

Design Centrado no Usuário : ideal para quem atua com desenvolvimento de produtos e experiências digitais.

Teletrabalho e Trabalho Intermitente : aborda as transformações recentes no mundo do trabalho.

Gestão da Mudança : ajuda profissionais a lidarem com transformações organizacionais.

Medicina Preventiva e Envelhecimento : discute práticas saudáveis para o envelhecimento com qualidade de vida.

Educação e Espiritualidade : traz reflexões sobre o papel da espiritualidade no processo educacional.

Gestão de Riscos e Segurança da Informação : essencial para quem trabalha com dados e tecnologia.

Educação Inclusiva e Diversidade : voltado a quem quer promover inclusão nas práticas educacionais.

Princípios de Sustentabilidade Corporativa: mostra como aplicar sustentabilidade nas empresas.

Como se inscrever?

A inscrição é rápida e gratuita. Basta acessar a plataforma PUC-RS Online, escolher o curso desejado e iniciar seus estudos quando quiser. Clique aqui.

Não há prazo para começar, o que dá liberdade total para você estudar no seu ritmo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!