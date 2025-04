Aparecida de Goiânia vai sediar mineradora com investimento de R$ 30 milhões

Expectativa é de que a iniciativa seja acompanhada por um investimento total de R$ 2,8 bilhões e gere de 5,7 mil empregos diretos e indiretos

Davi Galvão - 28 de abril de 2025

Inauguração da planta piloto ocorreu nesta sexta-feira (25). (Foto: Divulgação)

Aparecida de Goiânia passou a sediar oficialmente a planta piloto da mineradora Aclara Resources, representando um investimento de mais de R$ 30 milhões na cidade. A expectativa é de que a iniciativa seja acompanhada por um investimento total de R$ 2,8 bilhões e gere de 5,7 mil empregos diretos e indiretos, quando o projeto for concluído.

A unidade marca o início do Projeto Carina, que será implantado futuramente em Nova Roma, no Nordeste goiano. O projeto é focado na extração sustentável de terras raras, insumos essenciais para indústrias de alta tecnologia e para a transição energética.

Localizada no All Park Polo Empresarial, a estrutura conta com 2 mil metros quadrados e irá processar 500 toneladas de argilas iônicas provenientes de Nova Roma, o que permitirá a obtenção de concentrado de terras raras com pureza acima de 95%, sem o uso de produtos químicos agressivos, apenas com água.

“A cidade recebe com muita honra esse projeto-piloto, que antecipa uma transformação tecnológica e econômica para Goiás. Aqui, a empresa encontra estrutura, apoio institucional e um ambiente favorável para se desenvolver”, afirmou prefeito Leandro Vilela (MDB).

Segundo ele, enquanto a planta definitiva não é instalada em Nova Roma, Aparecida acolhe a iniciativa, gerando empregos e impulsionando a economia local.

A planta-piloto terá operação prevista de quatro a seis meses, com o objetivo de testar e aprimorar o processo de extração antes da implantação da unidade definitiva, programada para o segundo semestre deste ano. Inicialmente, a operação gera 60 empregos diretos.

“Estamos recebendo uma mineração que traz uma tecnologia ainda não utilizada no Brasil, com um minério que hoje desperta o interesse internacional. Com o Projeto Carina, Goiás se posiciona como centro da mineração moderna no país, com impacto global na indústria de mobilidade elétrica e na transição energética”, pontuou o vice-governador Daniel Vilela.

