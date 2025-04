As melhores carnes para cada tipo de prato (vai te ajudar no açougue)

Card ilustrativo viral trouxe de forma bem didática como planejar suas compras e dizer adeus ao gasto errado com carne

Magno Oliver - 28 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/açougue nota 10)

Comprar as carnes da semana no açougue pode parecer uma tarefa simples, rápida e prática, mas, na verdade, sabemos que não funciona assim.

Isso porque comprar carne é uma atividade que exige planejamento e listagem de tudo o que se precisa para comer durante a semana ou dia.

Assim, na hora de fazer as compras no açougue, muita gente não sabe qual o tipo de corte específico levar para preparar determinado tipo de prato. Muitas dúvidas ficam no ar. O que fazer? Como não errar mais nisso?

As melhores carnes para cada tipo de prato (vai te ajudar no açougue)

Um card simples e ilustrativo postado no Instagram do @ideiaseinspirações bombou nas redes sociais e trouxe um tutorial para simplificar a ida ao açougue.

Se antes era difícil sair para comprar carne, depois dele tudo vai ficar mais tranquilo. Seguidores comentaram que esse ilustrativo ajuda e muito quem tem dificuldade em comprar os melhores cortes para casa.

Assim, confira quais carnes e quais pratos elas servem adequadamente:

1. Para carne de panela

O guia trouxe as indicações de lagarto, coxão mole e a maminha. São carnes menos rígidas de estrutura e ornam bem com cozimento em panela de pressão e demais utilitários.

2. Para Fazer Carne Moída

Para o preparo de carne moída, a indicação foi de cortes como patinho, coxão duro e o tradicional coxão mole. As fibras aderem bem e alguns cortes têm a opção de mais ou menos gordura. Alinhe suas preferências com o açougueiro.

3. Para Grelhar na churrasqueira ou chapa

Alguns cortes bons para colocar na churrasqueira ou na chapa são: alcatra, contra filé e o filé mignon.

4. Para fazer no Churrasco

Churrasco tem indicação especial de carnes como a alcatra, a fraldinha e a maminha. O acompanhamento vai de acordo com o que você mais gostar, podendo ser uma deliciosa mandioquinha, vinagrete, maionese ou o que preferir.

5. Para Preparo de Ensopados

Por fim, preparo de ensopados exige cortes diferenciados e específicos para o prato. Assim, a recomendação do painel foi de acém, coxão duro e o tradicional músculo.

Confira a publicação na íntegra:

