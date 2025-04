Homem dá cerca de 20 facadas em namorada em Pirenópolis; polícia chega na hora

Vítima foi encaminhada ao Heana e quadro de saúde é grave

Davi Galvão - 28 de abril de 2025

Rápida ação da PM foi essencial na captura do suspeito e resgate da vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), em Pirenópolis, após ser encontrado completamente nu e ensanguentado desferindo diversas facadas na namorada, nesta segunda-feira (28).

A equipe do 37º Batalhão chegou ao endereço do casal após pessoas próximas do local ouvirem os gritos da mulher e acionarem as autoridades. No apartamento localizado no segundo andar de um casarão no centro histórico, os policiais avistaram o suspeito através da janela, ainda sobre a vítima.

Os dois estavam nus e cobertos de sangue, sendo que a equipe chegou a ver o autor desferindo os golpes, ao que foi imediatamente dado ordem para que parasse com a agressão.

Os policiais então invadiram o recinto e algemaram o homem, enquanto prestavam os primeiros socorros com a vítima e acionavam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher, que recebeu por volta de 20 facadas, foi encaminhada até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Em entrevista ao Portal 6, o major Alexandre Fernandes Castro, comandante do 37º, relatou que a última atualização era de que o quadro clínico da vítima era estável, porém ainda grave.

O comandante destacou a atuação da equipe policial não apenas na captura do agressor, como também nos trabalhos de primeiros socorros e acompanhamento prestados à mulher.

“Aconteceu muito rápido, a equipe chegou, viu a situação, agiu conforme o treinamento e salvou mais uma vida. Esperamos que se recupere”, salientou.

Ele também destacou que o suspeito não tinha histórico de violência contra a vítima. Ainda não se sabe a motivação do crime.

O indivíduo segue à disposição do Judiciário e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).