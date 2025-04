Funcionários dão prejuízo de mais de R$ 1,2 milhão a empresa em Aparecida de Goiânia, diz PC

Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3 milhões

Davi Galvão - 29 de abril de 2025

Mandados de busca e apreensão e prisão preventiva foram cumpridos nesta terça-feira (29). (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta terça-feira (29), dois mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra prestadores de serviço investigados por um esquema de fraude que causou um prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma empresa privada de telecomunicações em Aparecida de Goiânia.

A investigação teve início após denúncia da própria empresa, que identificou irregularidades em contratos e pagamentos realizados.

De acordo com a apuração, os suspeitos negociavam valores abaixo dos previstos com prestadores e os instruíam a emitir notas fiscais com valores superfaturados.

“Após o pagamento, a diferença era transferida para contas indicadas pelos investigados”, detalhou o delegado Igomar Caetano, titular da 2ª DDP de Aparecida de Goiânia.

Durante a operação, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, comprovantes de pagamentos e outros elementos que reforçam a suspeita dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3 milhões, já que o prejuízo total ainda está sendo apurado.

Os suspeitos permanecem à disposição do Judiciário. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.

