Geração Z no trabalho: 10 hábitos que vão te deixar de queixo caído

Com um jeito próprio de lidar com a vida profissional, a geração mais jovem do mercado já está transformando o ambiente de trabalho

Isabella Valverde - 29 de abril de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A geração Z, formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010, cresceu em um mundo altamente conectado, marcado pela tecnologia e mudanças rápidas.

Agora, chegando ao mercado de trabalho, eles estão deixando sua marca de maneiras que surpreendem — e até chocam — os profissionais mais experientes.

1. Priorizam a saúde mental

A geração Z não hesita em colocar sua saúde mental em primeiro lugar.

Eles valorizam ambientes de trabalho que respeitem seus limites emocionais e não têm medo de pedir ajuda ou buscar terapia.

2. Buscam propósito antes do salário

Ao contrário das gerações anteriores, muitos jovens preferem empregos alinhados com seus valores pessoais e causas sociais do que salários astronômicos.

Trabalhar com propósito pesa mais na balança.

3. Questionam hierarquias

O respeito não vem automaticamente com o cargo. Para a geração Z, líderes precisam conquistar autoridade pelo exemplo e pela colaboração, e não apenas pelo título.

4. Exigem feedback constante

Acostumados ao imediatismo das redes sociais, eles esperam retornos rápidos sobre seu desempenho — e preferem feedbacks frequentes e diretos a avaliações anuais formais.

5. Valorizam a flexibilidade de horários

A ideia de trabalhar das 8h às 18h em um escritório tradicional é vista por muitos como ultrapassada.

O trabalho remoto, híbrido e os horários flexíveis são pontos essenciais na hora de escolher onde atuar.

6. Têm múltiplas fontes de renda

Não é raro que um jovem da geração Z tenha, além do emprego formal, outros projetos paralelos — seja vendendo produtos online, fazendo freelas ou produzindo conteúdo digital.

7. Usam gírias e memes na comunicação

Seja em e-mails, seja em conversas de trabalho, a informalidade reina.

Gírias, emojis e memes são frequentemente usados para se comunicar, especialmente entre colegas da mesma faixa etária.

8. Mudam de emprego sem medo

A geração Z não se prende a uma empresa por anos só por estabilidade.

Se percebem que o ambiente não atende às suas expectativas, trocam de emprego sem grandes traumas.

9. Preferem treinamentos rápidos e práticos

Cursos longos e teóricos não fazem parte do perfil da geração Z.

Eles preferem aprender com vídeos curtos, tutoriais práticos e plataformas de ensino dinâmicas.

10. Normalizam falar de burnout abertamente

Diferente de gerações anteriores, que viam o esgotamento como sinal de fraqueza, a geração Z trata o burnout como um tema sério e legítimo.

E não têm receio de exigir melhores condições de trabalho para evitá-lo.

